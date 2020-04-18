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На Закарпатті затримали банду контрабандистів з 5 тис. пачок сигарет

Новини » Надзвичайні події     18.04.2020 - 12:31
На Закарпатті затримали банду контрабандистів з 5 тис. пачок сигарет
Фото з місця затримання (dpsu.gov.ua)

Прикордонники затримали мікроавтобус з румунськими номерами, який прямував у бік кордону

На Закарпатті прикордонники затримали банду контрабандистів з 5 тисячами пачок сигарет, які прямували в бік кордону з Євросоюзом. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр Державної прикордонної служби України.

Як повідомляється, прикордонники затримали мікроавтобус з румунськими номерами, який спочатку проігнорував вимогу зупинитися.

"17 квітня ввечері військовослужбовці відділу "Ділове "виявили мікроавтобус "Мерседес Віто" з румунськими реєстраційними номерами, яким їхали в бік кордону. Вимогу прикордонного наряду про зупинку транспортного засобу водій проігнорував і продовжив рух. Правоохоронці негайно організували пошукові заходи, згодом автомобіль зловмисників вдалося затримати ", - йдеться в повідомленні.

Відзначається, що контрабандистів було двоє. Мікроавтобусом чоловіки перевозили 10 ящиків, в яких було 5 тисяч пачок сигарет без марок акцизного збору України.

"Контрабандистів затримали. Про виявлення ознак кримінального правопорушення, передбаченого ст.204 Кримінального кодексу України, у ДФС і Нацполіцію направлені повідомлення", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 11 квітня на трасі Київ-Чоп у ДТП загинув відомий закарпатський контрабандист "Докі". Через неправильну швидкість руху він не впорався з керуванням і злетів у кювет.

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