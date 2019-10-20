На кордоні з Польщею в автобусі виявили понад 2 тонни контрабанди

У пункті пропуску для автомобільного сполучення "Шегині-Медика" митники виявили в рейсовому автобусів понад 2 тонни контрабандних продуктів харчування. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Львівської митниці в Facebook.

За даними митників, під час огляду рейсового автобусу було виявлено спробу незаконного переміщення на територію Польщі понад 2,1 тонни продуктів харчування та 120 літрів молока. Зловмисником виявився український громадянин, мешканець Івано-Франківської області.

"У працівників митниці виникла підозра про можливе переміщення прихованих від митного контролю товарів. Було прийнято рішення про поглиблений огляд транспортного засобу в спеціально облаштованому місці. Там у салоні автобуса, його багажному відділені митники серед особистих речей знайшли незадекларований товар", - розповіли у відомстві.

Зазначається, що за фактом події був складений протокол про порушення митних правил. Контрабандний товар був вилучений.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Служба безпеки України блокувала в Полтавській області контрабанду продукції речей відомих торгових марок. Шестеро зловмисників ввозили на території України великі партії брендових товарів, приховуючи їх від митного контролю.