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На кордоні з Білоруссю застрелився український військовий, поліція порушила справу

Новость на русском → Ковельський район, Понеділок 05 квітня 2021 10:58
На кордоні з Білоруссю застрелився український військовий, поліція порушила справу Фото: солдат застрелився, перебуваючи в прикордонний патруль (president.gov.ua)
Автор: Ігор Литвиненко

У Волинській області на кордоні з Білоруссю застрелився український військовий. На момент інциденту він перебував у прикордонний патруль.

Про це повідомляє прес-служба управління Національної поліції у Волинській області.

Інцидент стався в п'ятницю ввечері, 2 квітня, в Ковельському районі.

"Перебуваючи в прикордонний патруль з охорони державного кордону з Республікою Білорусь, покінчив життя самогубством 20-річний солдат строкової служби, житель міста Миколаєва. Військовослужбовець вистрілив собі в голову з автомата", - повідомили правоохоронці.

Тіло направлено на проведення судово-медичної експертизи.

За фактом самогубства порушено провадження за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України.

"Поліція з'ясовує всі обставини трагедії. Триває слідство", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 2 квітня в навчальному центрі "Десна" Чернігівської області застрелився військовослужбовець за контрактом. Він прибув на навчання місяць тому.

Також повідомлялося, що на Донбасі помер український військовий. Обставини його смерті уточнювались.

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