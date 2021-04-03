У Чернігівській області в навчальному центрі "Десна" застрелився контрактник

Вчора зранку, 2 квітня, один із військовослужбовців контрактної служби застрелився в навчальному центрі "Десна" Чернігівської області. Він прибув на навчання місяць тому.

Про це повідомили на сторінці навчального центру в Facebook .

Чоловік вистрелив собі в голову з АК-74.

"Військовослужбовець 1996 року народження в підрозділі характеризувався як тихий, спокійний одинак, не конфліктний. Причина такого вчинку - не відома. Наразі працює слідча група Козелецького райвідділку Національної поліції України в Чернігівській області", - йдеться в повідомленні.

Крім того, зазначається, що кулю для самогубства військовослужбовець заготував раніше.

"Попередня перевірка боєприпасів та гільзи з місця події показала, що набої цієї серії на заняттях не видавалися", - додали в навчальному центрі.