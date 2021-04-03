У Чернігівській області в навчальному центрі "Десна" застрелився контрактник
Вчора зранку, 2 квітня, один із військовослужбовців контрактної служби застрелився в навчальному центрі "Десна" Чернігівської області. Він прибув на навчання місяць тому.
Чоловік вистрелив собі в голову з АК-74.
"Військовослужбовець 1996 року народження в підрозділі характеризувався як тихий, спокійний одинак, не конфліктний. Причина такого вчинку - не відома. Наразі працює слідча група Козелецького райвідділку Національної поліції України в Чернігівській області", - йдеться в повідомленні.
Крім того, зазначається, що кулю для самогубства військовослужбовець заготував раніше.
"Попередня перевірка боєприпасів та гільзи з місця події показала, що набої цієї серії на заняттях не видавалися", - додали в навчальному центрі.
Раніше повідомлялося, що на Донбасі помер український боєць. На даний момент обставини його смерті уточнюються.
РБК-Україна писало, що 2 квітня на Донбасі унаслідок обстрілів поранені двоє українських військових.