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У Чернігівській області в навчальному центрі "Десна" застрелився контрактник

Новость на русском → Субота 03 квітня 2021 14:49
У Чернігівській області в навчальному центрі "Десна" застрелився контрактник Фото: солдати ЗСУ (president.gov.ua)
Автор: Инна Собора

Вчора зранку, 2 квітня, один із військовослужбовців контрактної служби застрелився в навчальному центрі "Десна" Чернігівської області. Він прибув на навчання місяць тому.

Про це повідомили на сторінці навчального центру в Facebook.

Чоловік вистрелив собі в голову з АК-74.

"Військовослужбовець 1996 року народження в підрозділі характеризувався як тихий, спокійний одинак, не конфліктний. Причина такого вчинку - не відома. Наразі працює слідча група Козелецького райвідділку Національної поліції України в Чернігівській області", - йдеться в повідомленні.

Крім того, зазначається, що кулю для самогубства військовослужбовець заготував раніше.

"Попередня перевірка боєприпасів та гільзи з місця події показала, що набої цієї серії на заняттях не видавалися", - додали в навчальному центрі.

Раніше повідомлялося, що на Донбасі помер український боєць. На даний момент обставини його смерті уточнюються.

РБК-Україна писало, що 2 квітня на Донбасі унаслідок обстрілів поранені двоє українських військових.

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У Чернігівській області в навчальному центрі "Десна" застрелився контрактник
У Чернігівській області в навчальному центрі "Десна" застрелився контрактник
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