На кордоні з Білоруссю немає ознак формування ударних груп, - прикордонники

Державної прикордонної служби не фіксує ознак формування ударних груп з Білорусі та Брянської і Курської областей Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речника Держприкордонслужби Андрія Демченка на брифінгу .

"На кордонах Сумської та Чернігівської областей формування ударної групи ворога, які б могли здійснити наступ на Україну не спостерігається, однак, Росія продовжує обстріл України зі своєї території. Лише протягом тижня зафіксовано близько 130 обстрілів цих територій", - сказав він.

При цьому прикордонники фіксують активне використання засобів радіоелектронної боротьби, щоб ускладнити спостерігання за територією Білорусі.

Окрім цього, зазначається, що в прикордонних районах продовжують перебувати воєнізовані підрозділи ворога для демонстрації присутності, аби не дозволити Україні перекинути підрозділи оборони на інші більш важливі напрямки.