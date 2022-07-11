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На кордоні з Білоруссю немає ознак формування ударних груп, - прикордонники

Фото: на кордоні з Білоруссю немає ознак формування ударних груп (Getty Images)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Державної прикордонної служби не фіксує ознак формування ударних груп з Білорусі та Брянської і Курської областей Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речника Держприкордонслужби Андрія Демченка на брифінгу.

"На кордонах Сумської та Чернігівської областей формування ударної групи ворога, які б могли здійснити наступ на Україну не спостерігається, однак, Росія продовжує обстріл України зі своєї території. Лише протягом тижня зафіксовано близько 130 обстрілів цих територій", - сказав він.

При цьому прикордонники фіксують активне використання засобів радіоелектронної боротьби, щоб ускладнити спостерігання за територією Білорусі.

Окрім цього, зазначається, що в прикордонних районах продовжують перебувати воєнізовані підрозділи ворога для демонстрації присутності, аби не дозволити Україні перекинути підрозділи оборони на інші більш важливі напрямки.

Нагадаємо, сьогодні вночі над Білоруссю помітили російський літак-навідник з винищувачами. Пілоти обговорювали видимість цілей для ударів по Україні.

Раніше повідомлялося, що у Білорусі активізувалася російська військова авіація.

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БілорусьГосударственная пограничная служба