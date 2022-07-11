ru ua
Пн, 11 липня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

На кордоні з Білоруссю немає ознак формування ударних груп, - прикордонники

Новость на русском →
Білорусь, Понеділок 11 липня 2022 15:45
На кордоні з Білоруссю немає ознак формування ударних груп, - прикордонники Фото: на кордоні з Білоруссю немає ознак формування ударних груп (Getty Images)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Державної прикордонної служби не фіксує ознак формування ударних груп з Білорусі та Брянської і Курської областей Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речника Держприкордонслужби Андрія Демченка на брифінгу.

"На кордонах Сумської та Чернігівської областей формування ударної групи ворога, які б могли здійснити наступ на Україну не спостерігається, однак, Росія продовжує обстріл України зі своєї території. Лише протягом тижня зафіксовано близько 130 обстрілів цих територій", - сказав він.

При цьому прикордонники фіксують активне використання засобів радіоелектронної боротьби, щоб ускладнити спостерігання за територією Білорусі.

Окрім цього, зазначається, що в прикордонних районах продовжують перебувати воєнізовані підрозділи ворога для демонстрації присутності, аби не дозволити Україні перекинути підрозділи оборони на інші більш важливі напрямки.

Нагадаємо, сьогодні вночі над Білоруссю помітили російський літак-навідник з винищувачами. Пілоти обговорювали видимість цілей для ударів по Україні.

Раніше повідомлялося, що у Білорусі активізувалася російська військова авіація.

Читайте РБК-Україна в Google News
Білорусь Государственная пограничная служба
NEWS
Увага! Зловмисники проводять фейкове опитування від імені РБК-Україна
Увага! Зловмисники проводять фейкове опитування від імені РБК-Україна
DAILY
Без компромісів. Коли Україна переможе Росію і що для цього потрібно
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Без компромісів. Коли Україна переможе Росію і що для цього потрібно