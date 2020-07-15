На кордоні Азербайджану та Вірменії у третій день боїв загинули 11 військових

Вчора, 14 липня, в третій день боїв на кордоні Азербайджану і Вірменії загинули 11 військових. Збройне протистояння триває з 12 липня.

Про це повідомляє "Радіо Свобода".

Повідомляється, що загинули азербайджанських військових, у тому числі генерал-майор армії, полковник, два майори і ще троє військовослужбовців. Вірменія втратила чотирьох солдатів і офіцерів. Таким чином, за три дні боїв з обох сторін загинули не менше 16 людей

Нагадаємо, бойові дії почалися із заяви офіційного Баку про обстріл з артилерійських установок; Єреван, у свою чергу, звинуватив противника в спробі прорвати державний кордон.

Наступного дня МЗС України закликав сторони докласти максимальних зусиль для деескалації конфлікту, після чого українського посла Кулебу Івана викликали до МЗС Вірменії, щоб представити позицію Єревана щодо збройного конфлікту з Баку.

Зазначимо, країни протягом останніх 30 років фактично знаходяться в стані війни. При цьому найбільша напруга зберігається в Нагірному Карабасі - азербайджанському регіоні, який де-факто контролюється вірменською стороною. Останні великі бої тут були в квітні 2016 року, з обох сторін загинули десятки людей.