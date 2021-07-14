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На кордоні Вірменії та Азербайджану сталася перестрілка. Загинув військовий

Автор: Анастасія Рокитна

На вірмено-азербайджанському кордоні сталася перестрілка. В результаті загинув військовий.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу Міноборони Вірменії.

Інцидент був зафіксований близько 10:30 у вівторок на вірмено-азербайджанському кордоні в районі Ерасха.

У Міноборони Вірменії заявили, що підрозділи ЗС Азербайджану спробували провести інженерні роботи для просування позицій.

"Вірменська сторона здійснила ряд заходів, щоб змусити противника припинити ці дії. Азербайджанські військові відкрили прицільний вогонь по вірменським позиціях. У результаті перестрілки смертельне поранення отримав вірменський військовослужбовець", - йдеться в повідомленні.

Раніше Азербайджан заявив про поранення військового вірменськими солдатами.

Також Азербайджан заявляв про обстріли на кордоні з боку Вірменії.

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