RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Война в Украине Зеленский заявления Мирные переговоры Дональд Трамп

Грандиозное возвращение: Свитолина завоевала первый трофей за два года (видео)

Фото: украинская теннисистка Элина Свитолина (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Украинская теннисистка Элина Свитолина триумфовала на турнире WTA 250 во французском Руане. Это ее первый титул за последние два года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Национального олимпийского комитета Украины и национальной олимпийской сборной Украины.

"Украинская теннисистка Элина Свитолина стала победительницей грунтового турнира серии WTA 250, который проходил во французском Руане", - сообщили в комитете.

Как известно, на пути к триумфу Свитолина не проиграла ни одного сета и одолела четырех соперниц, среди которых - соотечественница Ангелина Калинина.

В финале украинка сошлась с сербской теннисисткой Ольгой Данилович. Матч выдался напряженным, однако Элина одержала уверенную победу со счетом 6:4, 7:6 (10:8).

Этот титул стал для Свитолиной первым за последние два сезона и 18-м в профессиональной карьере. Последний раз она побеждала в 2023 году на турнире в Страсбурге.

Достижения Свитолиной в спорте

Заметим, что на данный момент Свитолина - самая титулованная теннисистка в истории Украины и бронзовый призер Олимпийских игр.

Напомним, что ранее в этом месяце Свитолина впервые в истории вывела украинскую команду в финал Кубка Билли Джин Кинг.

Стоит также отметить, что эпизод матча третьего круга Открытого чемпионата Австралии по теннису между украинкой Элиной Свитолиной и итальянкой Жасмин Паолини попал в число лучших на турнире по версии спортивной телесети Eurosport.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Элина СвитолинаСпортсменыСпортзал