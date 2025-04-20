Грандиозное возвращение: Свитолина завоевала первый трофей за два года (видео)

"Украинская теннисистка Элина Свитолина стала победительницей грунтового турнира серии WTA 250, который проходил во французском Руане", - сообщили в комитете.

Как известно, на пути к триумфу Свитолина не проиграла ни одного сета и одолела четырех соперниц, среди которых - соотечественница Ангелина Калинина.

В финале украинка сошлась с сербской теннисисткой Ольгой Данилович. Матч выдался напряженным, однако Элина одержала уверенную победу со счетом 6:4, 7:6 (10:8).

Этот титул стал для Свитолиной первым за последние два сезона и 18-м в профессиональной карьере. Последний раз она побеждала в 2023 году на турнире в Страсбурге.