Грандиозное возвращение: Свитолина завоевала первый трофей за два года (видео)

Украинская теннисистка Элина Свитолина триумфовала на турнире WTA 250 во французском Руане. Это ее первый титул за последние два года.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Национального олимпийского комитета Украины и национальной олимпийской сборной Украины.
"Украинская теннисистка Элина Свитолина стала победительницей грунтового турнира серии WTA 250, который проходил во французском Руане", - сообщили в комитете.
Как известно, на пути к триумфу Свитолина не проиграла ни одного сета и одолела четырех соперниц, среди которых - соотечественница Ангелина Калинина.
В финале украинка сошлась с сербской теннисисткой Ольгой Данилович. Матч выдался напряженным, однако Элина одержала уверенную победу со счетом 6:4, 7:6 (10:8).
Этот титул стал для Свитолиной первым за последние два сезона и 18-м в профессиональной карьере. Последний раз она побеждала в 2023 году на турнире в Страсбурге.
Заметим, что на данный момент Свитолина - самая титулованная теннисистка в истории Украины и бронзовый призер Олимпийских игр.
Напомним, что ранее в этом месяце Свитолина впервые в истории вывела украинскую команду в финал Кубка Билли Джин Кинг.
Стоит также отметить, что эпизод матча третьего круга Открытого чемпионата Австралии по теннису между украинкой Элиной Свитолиной и итальянкой Жасмин Паолини попал в число лучших на турнире по версии спортивной телесети Eurosport.
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