ua en ru
Пн, 06 октября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Курс доллара Экономика Авто Tech
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Бизнес

Grand Kolibri by Ribas: турецкий KEYIF для всей семьи

Украина, Понедельник 06 октября 2025 16:11 promo
UA EN RU
Grand Kolibri by Ribas: турецкий KEYIF для всей семьи Фото: Grand Kolibri by Ribas (пресс-служба)
Автор: Юлия Бойко

В пятницу, 3 октября, стартовали продажи Grand Kolibri by Ribas - первого инвестиционного пятизвездочного отеля в на южном побережье Турции в Алании, который уже сегодня называют будущим символом семейного отдыха на побережье Средиземного моря.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-релиз.

Проект объединяет международный опыт Ribas Hotels Group и надежность девелопера MARITUR TURIZM ISLETMECILIK TICARET LIMITED SIRKETI. Его миссия - дарить семьям моменты единства и совместного отдыха.

Grand Kolibri by Ribas: турецкий KEYIF для всей семьи

Концепция: не "all inclusive", а "all together"

Grand Kolibri by Ribas построен на основе турецкой философии keyif: искусства получать удовольствие от момента. Даже в отпуске мы часто "играем роли": мама становится неутомимым организатором, папа - гидом, а дети - непоседливыми путешественниками. В Grand Kolibri отдых начинается там, где от этих ролей можно отойти, чтобы насладиться присутствием друг друга и создать незабываемые семейные мгновения.

Grand Kolibri - место семейного KEYIFа

Отель создан для совместных моментов всей семьи. Рестораны à la carte, SPA-комплекс, детский аквапарк, ночное детское пространство с бэбиситер-сервисом, пять бассейнов и зоны для тихого отдыха. Для детей - мастер-классы, игры и пижамные вечеринки, для взрослых - гастрономические вечера, SPA и вечеринки на пляже, а программа активностей объединяет взрослых и детей: кулинарные шоу, мастер-классы, семейную йогу и водные развлечения.

Изюминкой комплекса является подземный тоннель на пляж, оформленный в стиле турецкого базара со светильниками и мозаиками, а на крыше - rooftop lounge с видом на самые красивые закаты, для незабываемых вечеров со всей семьей.

Локация и архитектура

Отель возводится в Паяллари, на первой береговой линии с собственным песчаным пляжем и подземным переходом. На выходе из перехода гостей встретит набережная с кафе, спортивными зонами и велодорожками.

Grand Kolibri - это 429 гостиничных юнитов: от стандартных и семейных до номеров с собственным выходом к бассейну. Архитектура сочетает современные формы и локальные материалы, а территория представляет собой оливково-цитрусовый сад с гамаками и уютными уголками для вечеров вместе.

Для инвесторов

Grand Kolibri by Ribas - это не только об отдыхе, но и об инвестициях.

  • от 3300 € за один квадратный метр;
  • 0% рассрочка до конца строительства, полное право собственности (ТАПУ) на юниты;
  • доход в евро;
  • окупаемость от 8,9 лет;
  • прогнозируемая доходность от 11,5% в год.

На третий год работы инвестор может получить до 20 240 € прогнозируемой годовой прибыли. Ribas Hotels Group обеспечивает прозрачную модель управления и централизованные продажи.

Открытие

Строительство стартует в ноябре 2025 года, а уже осенью 2027-го Grand Kolibri by Ribas откроет двери для гостей.

Grand Kolibri by Ribas - место, где семья снова становится семьей. И одновременно - одна из самых интересных инвестиционных возможностей 2025 года.

Открытие строительства стартует в ноябре 2025 года, а уже осенью 2027-го Grand Kolibri by Ribas откроет двери для гостей.

Посмотрите на территорию Grand Kolibri сегодня: даже сейчас она восхищает, а когда проект завершится - это будет настоящая жемчужина побережья.

Grand Kolibri by Ribas - место, где семья снова становится семьей. И одновременно - одна из самых интересных инвестиционных возможностей 2025 года. Следите за Ribas Hotels Group в социальных сетях, на сайте, чтобы первыми узнавать о развитии проекта и его новых этапах.

Читайте РБК-Украина в Google News
Бизнес
Новости
"Фламинго" уже бьют по России? Зеленский намекнул на удары украинскими ракетами
"Фламинго" уже бьют по России? Зеленский намекнул на удары украинскими ракетами
Аналитика
Новая угроза? Смогут ли противники Украины победить на выборах в Чехии
Дмитрий Левицкийкорреспондент РБК-Украина Новая угроза? Смогут ли противники Украины победить на выборах в Чехии