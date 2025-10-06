Grand Kolibri by Ribas: турецкий KEYIF для всей семьи

В пятницу, 3 октября, стартовали продажи Grand Kolibri by Ribas - первого инвестиционного пятизвездочного отеля в на южном побережье Турции в Алании, который уже сегодня называют будущим символом семейного отдыха на побережье Средиземного моря.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-релиз.

Проект объединяет международный опыт Ribas Hotels Group и надежность девелопера MARITUR TURIZM ISLETMECILIK TICARET LIMITED SIRKETI. Его миссия - дарить семьям моменты единства и совместного отдыха.

Концепция: не "all inclusive", а "all together"

Grand Kolibri by Ribas построен на основе турецкой философии keyif: искусства получать удовольствие от момента. Даже в отпуске мы часто "играем роли": мама становится неутомимым организатором, папа - гидом, а дети - непоседливыми путешественниками. В Grand Kolibri отдых начинается там, где от этих ролей можно отойти, чтобы насладиться присутствием друг друга и создать незабываемые семейные мгновения.

Grand Kolibri - место семейного KEYIFа

Отель создан для совместных моментов всей семьи. Рестораны à la carte, SPA-комплекс, детский аквапарк, ночное детское пространство с бэбиситер-сервисом, пять бассейнов и зоны для тихого отдыха. Для детей - мастер-классы, игры и пижамные вечеринки, для взрослых - гастрономические вечера, SPA и вечеринки на пляже, а программа активностей объединяет взрослых и детей: кулинарные шоу, мастер-классы, семейную йогу и водные развлечения.

Изюминкой комплекса является подземный тоннель на пляж, оформленный в стиле турецкого базара со светильниками и мозаиками, а на крыше - rooftop lounge с видом на самые красивые закаты, для незабываемых вечеров со всей семьей.

Локация и архитектура

Отель возводится в Паяллари, на первой береговой линии с собственным песчаным пляжем и подземным переходом. На выходе из перехода гостей встретит набережная с кафе, спортивными зонами и велодорожками.

Grand Kolibri - это 429 гостиничных юнитов: от стандартных и семейных до номеров с собственным выходом к бассейну. Архитектура сочетает современные формы и локальные материалы, а территория представляет собой оливково-цитрусовый сад с гамаками и уютными уголками для вечеров вместе.

Для инвесторов

Grand Kolibri by Ribas - это не только об отдыхе, но и об инвестициях.

от 3300 € за один квадратный метр;

0% рассрочка до конца строительства, полное право собственности (ТАПУ) на юниты;

доход в евро;

окупаемость от 8,9 лет;

прогнозируемая доходность от 11,5% в год.

На третий год работы инвестор может получить до 20 240 € прогнозируемой годовой прибыли. Ribas Hotels Group обеспечивает прозрачную модель управления и централизованные продажи.

Открытие

Строительство стартует в ноябре 2025 года, а уже осенью 2027-го Grand Kolibri by Ribas откроет двери для гостей.

Grand Kolibri by Ribas - место, где семья снова становится семьей. И одновременно - одна из самых интересных инвестиционных возможностей 2025 года.

Посмотрите на территорию Grand Kolibri сегодня: даже сейчас она восхищает, а когда проект завершится - это будет настоящая жемчужина побережья.

