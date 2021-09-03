RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Гранати, набої та тротил: у Кирилівці виявили схованку з боєприпасами

Автор: Тіберій Юрик

Прикордонники Бердянського загону виявили поблизу бази відпочинку" Озерна " в смт Кирилівка схованку, в якій знаходилися боєприпаси та вибухонебезпечні речовини.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на прес-службу ГВС.

Відзначається, що недалеко від берегової лінії прикордонники виявили пакет, в якому знаходилися:

  • 83 патрона 5,45 мм;
  • 48 патронів 9 мм;
  • 3 гранати Ф-1;
  • 6 електродетонаторів;
  • 0,6 кг тротилу і 2 запальні трубки.

"На місце виявлення схованки викликали співробітників ДСНС і Національної поліції, а також до їх прибуття забезпечили охорону небезпечної знахідки. Тривають перевірочні заходи", - повідомили в ДПСУ.

Нагадаємо, що правоохоронці виявили схрон бойовиків біля селища Біловодськ Старобільського району Луганської області, в якому зберігалися бойові засоби ураження, що призначалися для виготовлення саморобних вибухових пристроїв.

Читайте РБК-Україна в Google News
Запорожская областьКирилловка