СБУ виявила схрон бойовиків з елементами саморобного вибухового пристрою для терактів

Служба безпеки України (СБУ) викрила черговий схрон бойовиків в Луганській області поблизу селища Біловодськ Старобільського району. Виявлені бойові засоби ураження призначалися для виготовлення саморобних вибухових пристроїв.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу СБУ .

За інформацією СБУ, схованку обладнали члени диверсійно-розвідувальної групи, яка діяла у Луганській області у 2014 році.

Під час підриву мосту у селі Євсуг у 2014 році двоє бойовиків загинули. Третій продовжує вести підривну діяльність проти України у складі так званої спецслужби бойовиків "МДБ ЛНР".

"Набір засобів ураження, знайдених у схованці, призначався для виготовлення саморобного вибухового пристрою та вчинення диверсійного акту на мирній території України", - наголошують в СБУ.

Загалом правоохоронці вилучили зі схрону:

4 кг тротилу;

14 гранат Ф-1 та РГД-5, у тому числі одну із бікфордовим шнуром;

5 гранатометних пострілів ВОГ-25;

3 запали;

2 електродетонатори;

майже 400 набоїв різного калібру.

Фото: СБУ виявила схрон бойовиків на Донбасі (ssu.gov.ua)