Гранаты, патроны и тротил: в Кирилловке обнаружили тайник с боеприпасами

Пограничники Бердянского отряда обнаружили вблизи базы отдыха "Озерная" в пгт Кирилловка тайник, в котором находились боеприпасы и взрывоопасные вещества.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ГПСУ.
Отмечается, что недалеко от береговой линии пограничники обнаружили пакет, в котором находились:
"На место обнаружения тайника вызвали сотрудников ГСЧС и Национальной полиции, а также до их прибытия обеспечили охрану опасной находки. Продолжаются проверочные мероприятия", - сообщили в ГПСУ.
Напомним, что правоохранители обнаружили схрон боевиков у поселка Беловодск Старобельского района Луганской области, в котором хранились боевые средства поражения, предназначавшимися для изготовления самодельных взрывных устройств.