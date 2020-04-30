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Гранатомети, сотні боєприпасів і шашки: на Донбасі знайшли схрон зброї

Новини » Надзвичайні події     30.04.2020 - 11:10
Гранатомети, сотні боєприпасів і шашки: на Донбасі знайшли схрон зброї
Фото: схрон зброї (mvs.gov.ua)

Озброєння могло використовуватися для вчинення диверсій

У Донецькій області правоохоронці виявили та вилучили схрон зброї у Волноваському районі. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міністерства внутрішніх справ.

Повідомляється, що поблизу залізничного полотна був виявлений ящик з трьома РПГ-22, одним пострілом СПГ ПГ-9, одним РГД, 1 - Ф1, понад 220 патронами 5,45 мм, а також 2 димовими шашками.

"Все це могло бути використане зловмисниками для здійснення диверсій на мирній території України", - повідомили в МВС.

Озброєння вилучили співробітники Головне управління ДСНС України в Донецькій області.

Раніше РБК-Україна писало, що в Донецькій і Дніпропетровській областях виявили найбільший з початку війни на Донбасі незаконний арсенал зброї. Серед озброєння були виявлені Бтри, артилерія і 100 тонн боєприпасів.

Також повідомлялося, що на території покинутого дитячого табору в зоні проведення операції Об'єднаних сил виявили схрон арсеналу зброї. Серед зброї десятки гранатометів і сотні боєприпасів, які зберігалися у приміщенні табору.

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