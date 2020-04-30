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Гранатометы, сотни боеприпасов и шашки: на Донбассе нашли схрон оружия

Новости » Происшествия     30.04.2020 - 11:10
Гранатометы, сотни боеприпасов и шашки: на Донбассе нашли схрон оружия
Фото: схрон оружия (mvs.gov.ua)

Вооружение могло использоваться для совершения диверсий

В Донецкой области правоохранители обнаружили и изъяли схрон оружия в Волновахском районе. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службе Министерства внутренних дел.

Сообщается, что вблизи железнодорожного полотна был обнаружен ящик с тремя РПГ-22, одним выстрелом СПГ ПГ-9, одним РГД, 1 - Ф1, более 220 патронами 5,45 мм, а также 2 дымовыми шашками.

"Все это могло быть использовано злоумышленниками для совершения диверсий на мирной территории Украины", - сообщили в МВД.

Вооружение изъяли сотрудники Главное управление ГСЧС Украины в Донецкой области.

Ранее РБК-Украина писало, что в Донецкой и Днепропетровской областях обнаружили самый крупный с начала войны на Донбассе незаконный арсенал оружия. Среди вооружения были обнаружены БТРы, артиллерия и 100 тонн боеприпасов.

Также сообщалось, что на территории заброшенного детского лагеря в зоне проведения операции Объединенных сил обнаружили схрон арсенала оружия. Среди оружия десятки гранатометов и сотни боеприпасов, которые хранились в здании лагеря.

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