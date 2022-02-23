Гранатомети і каски: Польща надіслала Україні військову допомогу

Польща передала Україні військову допомогу 23 лютого. До країни прибули каски та гранатомети для військовослужбовців Збройних сил України (ЗСУ).
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення міністра оборони України Олексія Рєзнікова в Twitter.
"Каски і гранатомети сьогодні прибули в Україну з Польщі", - написав Резніков.
Він додав, що допомога в обороні ЗСУ. Міністр подякував польським партнерам за підтримку, включаючи главу Міноборони Польщі Маріуша Блащака.
Нагадаємо, ввечері 23 лютого в Україну прибув літак з військовою допомогою від уряду Латвії.
Зазначимо, раніше США передали Україні партію протитанкових ракетних комплексів "Джавелін".