RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Гранатомети і каски: Польща надіслала Україні військову допомогу

Автор: Дмитрий Кузнецов

Польща передала Україні військову допомогу 23 лютого. До країни прибули каски та гранатомети для військовослужбовців Збройних сил України (ЗСУ).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення міністра оборони України Олексія Рєзнікова в Twitter.

"Каски і гранатомети сьогодні прибули в Україну з Польщі", - написав Резніков.

Він додав, що допомога в обороні ЗСУ. Міністр подякував польським партнерам за підтримку, включаючи главу Міноборони Польщі Маріуша Блащака.

Нагадаємо, ввечері 23 лютого в Україну прибув літак з військовою допомогою від уряду Латвії.

Зазначимо, раніше США передали Україні партію протитанкових ракетних комплексів "Джавелін".

Читайте РБК-Україна в Google News
Збройні сили УкраїниОлексій РезніковПольша