ua ru
Пн, 06 февраля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Гранатометные выстрелы и мины. В Донецкой области обнаружено более 20 боеприпасов РФ (фото)

Новина українською →
Донецкая область, Понедельник 06 февраля 2023 19:05
Гранатометные выстрелы и мины. В Донецкой области обнаружено более 20 боеприпасов РФ (фото) Фото: В Донецкой области обнаружили более 20 боеприпасов РФ (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Браславский

Правоохранители провели досмотр деоккупированной части Донецкой области и обнаружили артиллерийские снаряды, мины и гранатометные выстрелы РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу полиции Луганской области.

"Специалисты взрывотехники полиции Луганской области несут службу не только в освобожденных от оккупантов населенных пунктах родной области, но и помогают коллегам из Донбасса изымать и уничтожать взрывоопасные предметы в деоккупированных населенных пунктах", - говорится в сообщении.

В поселках Брусовка, Диброва и Коровий Яр Лиманской территориальной общины Донецкой области специалисты обнаружили следующие взрывоопасные предметы:

  • шесть минометных мин 120 и 82 мм;
  • 17 гранатометных выстрелов "ВОГ-17м";
  • снаряд калибром 152 мм;
  • снаряд к системе "Нона" калибром 120 мм.

"Все обнаруженные боеприпасы были уничтожены на временной взрывной площадке", - добавили в полиции.

Напомним, что во вторник, 31 января, правоохранители обнаружили российские противотанковые мины вблизи деоккупированного Лимана в Донецкой области.

Взрывотехники и стражи порядка продолжают разминирование деоккупированного села Невское (Луганская область) и территорию близ него. Они регулярно находят боеприпасы, которые оккупанты оставили при отступлении.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация Донбасс Донецкая область Война в Украине
NEWS
Шмыгаль внес в Раду представление о назначении Клименко главой МВД
Шмыгаль внес в Раду представление о назначении Клименко главой МВД
DAILY
Запрет на бензин и дизель. Как новые санкции Запада ударят по России
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Запрет на бензин и дизель. Как новые санкции Запада ударят по России