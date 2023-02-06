Гранатометные выстрелы и мины. В Донецкой области обнаружено более 20 боеприпасов РФ (фото)
Правоохранители провели досмотр деоккупированной части Донецкой области и обнаружили артиллерийские снаряды, мины и гранатометные выстрелы РФ.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу полиции Луганской области.
"Специалисты взрывотехники полиции Луганской области несут службу не только в освобожденных от оккупантов населенных пунктах родной области, но и помогают коллегам из Донбасса изымать и уничтожать взрывоопасные предметы в деоккупированных населенных пунктах", - говорится в сообщении.
В поселках Брусовка, Диброва и Коровий Яр Лиманской территориальной общины Донецкой области специалисты обнаружили следующие взрывоопасные предметы:
- шесть минометных мин 120 и 82 мм;
- 17 гранатометных выстрелов "ВОГ-17м";
- снаряд калибром 152 мм;
- снаряд к системе "Нона" калибром 120 мм.
"Все обнаруженные боеприпасы были уничтожены на временной взрывной площадке", - добавили в полиции.
Напомним, что во вторник, 31 января, правоохранители обнаружили российские противотанковые мины вблизи деоккупированного Лимана в Донецкой области.
Взрывотехники и стражи порядка продолжают разминирование деоккупированного села Невское (Луганская область) и территорию близ него. Они регулярно находят боеприпасы, которые оккупанты оставили при отступлении.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.