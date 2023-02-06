Гранатометные выстрелы и мины. В Донецкой области обнаружено более 20 боеприпасов РФ (фото)

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу полиции Луганской области.

"Специалисты взрывотехники полиции Луганской области несут службу не только в освобожденных от оккупантов населенных пунктах родной области, но и помогают коллегам из Донбасса изымать и уничтожать взрывоопасные предметы в деоккупированных населенных пунктах", - говорится в сообщении.

В поселках Брусовка, Диброва и Коровий Яр Лиманской территориальной общины Донецкой области специалисты обнаружили следующие взрывоопасные предметы:

шесть минометных мин 120 и 82 мм;

17 гранатометных выстрелов "ВОГ-17м";

снаряд калибром 152 мм;

снаряд к системе "Нона" калибром 120 мм.

"Все обнаруженные боеприпасы были уничтожены на временной взрывной площадке", - добавили в полиции.