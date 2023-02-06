Гранатометні постріли та міни. У Донецькій області виявили понад 20 боєприпасів РФ (фото)

Правоохоронці провели огляд деокупованої частини Донецької області та виявили артилерійські снаряди, міни та гранатометні постріли РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку поліції Луганської області.

"Фахівці вибухотехніки поліції Луганської області несуть службу не тільки у звільнених від окупантів населених пунктах рідної області, а й допомагають колегам з Донеччини вилучати та знищувати вибухонебезпечні предмети у деокупованих населених пунктах", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що у селищах Брусівка, Діброва та Коровій Яр Лиманської територіальної громади Донецької області фахівці виявили наступні вибухонебезпечні предмети:

шість мінометних мін 120 та 82 мм;

17 гранатометних пострілів "ВОГ-17м";

снаряд калібром 152 мм;

снаряд до системи "Нона" калібром 120 мм.

"Всі виявлені боєприпаси були знищені на тимчасовому підривному майданчику", - додали у поліції.