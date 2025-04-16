Усик ищет спарринг-партнеров для подготовки к новому бою: кандидаты должны быть похожими на Дюбуа

Команда чемпиона мира в супертяжелом весе по версиям WBC, WBA и WBO Александра Усика объявила о начале набора спарринг-партнеров для нового тренировочного лагеря в испанской Валенсии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Ready to Fight .

Соответствующее сообщение размещено в аккаунте Ready to Fight в социальной сети Instagram. Эта платформа была создана по инициативе Усика.

В лагерь планируют привлечь 12 боксеров. Кандидаты должны весить более 90,8 кг, иметь рост 195-198 см и размах рук в пределах 195-210 см. То есть по антропометрии должны быть похожими на Даниэля Дюбуа.

Начало сборов запланировано на вечер 1 мая 2025 года в испанской Валенсии. Участникам подготовки предлагают "уникальные возможности: тренировки в зале мирового уровня, работу с лучшим боксером современности и конкурентную оплату".

Это объявление является косвенным подтверждением информации инсайдера The Ring Майка Коппинджера, о том, что матч-реванш Александра Усика и чемпиона мира по версии IBF Даниэля Дюбуа состоится 12 июля на стадионе "Уэмбли" в Лондоне.

Представители команд обоих боксеров пока это не подтверждают, но и не отрицают прямо.

В частности американский менеджер украинца Эгис Климас так отреагировал на сообщение The Ring.

"Если вы знаете правила, а все их знают, то сначала промоутеры объявляют о своих боях, а затем СМИ выполняют свою работу, а не наоборот.

Вы видели какие-то анонсы, сделанные промоутерами или командами? За исключением несерьезных представителей медиа, которые пытаются вырваться впереди всех", - написал Климас в сети X.

Возможный бой Усик - Дюбуа: что известно

Украинец и британец собрали в своих руках чемпионские титулы по всем самым престижным версиям. Усик владеет поясами WBC, WBO и WBA, Дюбуа - IBF. В противостоянии между ними может определиться новый абсолютный чемпион мира.

Отметим, что Дюбуа получил свой пояс после добровольного отказа от него Усика. Украинец после первой победы над Фьюри в мае прошлого года стал абсолютным чемпионом мира. Однако был вынужден отказаться от титула IBF. Организация требовала защиты чемпионства, а украинец не мог этого сделать из-за обязательства провести реванш с Фьюри. Поэтому в повторном бою Усик - Фьюри на кону стояли три пояса - WBC WBA и WBO.

Дюбуа в свою очередь получил титул IBF, одолев в поединке за вакантный пояс земляка Энтони Джошуа. В первой защите титула Дюбуа должен был драться с новозеландцем Джозефом Паркером 22 февраля, но из-за болезни отказался от боя. Тогда же появились конспирологические версии, что британец якобы на самом деле не болел, а решил не рисковать на ринге, чтобы не потерять пояс, без которого он будет неинтересен Усику.

Пока представители боксеров готовят объединительный бой, международные организации выдвигают свои условия. Так WBO постановила, что Усик должен встретиться в защите пояса с временным чемпионом по этой версии - Паркером. В то же время IBF требует от Дюбуа поединка с соотечественником Дереком Чисорой. Впрочем обе организации готовы пойти на уступки, если стороны договорятся о бое за титул абсолютного чемпиона мира.

Усик и Дюбуа уже встречались на ринге - в августе 2023 года украинец нокаутировал соперника в девятом раунде. Британец считает то поражение несправедливым.