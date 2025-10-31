Графики по всей Украине: где и как сегодня будут выключать свет

В Украине в четверг, 31 октября, графики отключений электроэнергии будут действовать круглосуточно. Ограничения будут более жесткими, чем 30 октября.
Об этом рассказывает РБК-Украина.
В компании "Укрэнерго" объяснили, что энергосистема работает с дефицитом мощности из-за трех массированных атак России на энергетическую инфраструктуру в октябре. Поэтому отключение - вынужденная мера для балансировки системы.
"Графики почасовых отключений для бытовых потребителей будут действовать с 00:00 до 24:00. Объем - от 0,5 до 3 очередей. Самая сложная ситуация ожидается с 16:00 до 18:00", - говорится в сообщении "Укрэнерго".
Также в этот период будут действовать ограничения для промышленных потребителей.
ДТЭК в пятницу, 31 октября применяет графики отключений электроэнергии в Киеве и Киевской области, а также в Днепропетровской и Одесской областях
ДТЭК применяет графики отключений в течение суток:
Узнать свою очередь можно через сервисы YASNO или ДТЭК.
Графики отключений света в Киеве 31 октября (инфографика: t.me/dtek_ua)
Графики отключений света в Киевской области 31 октября (инфографика: t.me/dtek_ua)
Графики отключений света в Днепропетровской области 31 октября (инфографика: t.me/dtek_ua)
Графики отключений света в Одесской области 31 октября (инфографика: t.me/dtek_ua)
Действуют графики почасовых отключений. Из-за дефицита мощности возможны экстренные отключения вне графика.
"Время отключения может отличаться от указанного в графике на 20-30 минут из-за технических переключений", - сообщили в "Волыньоблэнерго".
Графики отключений света в Волынской области 31 октября (инфографика: "Волыньоблэнерго")
В Тернопольской области графики почасовых отключений будут действовать с 00:00 до 24:00. Проверить свою очередь можно на сайте АО "Тернопольоблэнерго" в разделе "График почасовых отключений" или по ссылке.
Графики отключений света в Тернопольской области 31 октября (инфографика: "Тернопольоблэнерго")
Ограничения будут действовать в течение суток:
Графики отключений света в Хмельницкой области 31 октября (инфографика: "Хмельницкоблэнерго")
Аналогичный график, максимальные ограничения будут применены в период с 16:00 до 18:00 (3 очереди).
Графики отключений света в Полтавской области 31 октября (инфографика: "Полтаваоблэнерго")
График аналогичен двум предыдущим областям. Проверить очередь можно на сайте sumy.energy, в приложении E-Svitlo.
Графики отключений света в Сумской области 31 октября (инфографика: "Сумыоблэнерго")
"Винницаоблэнерго" получило команду на введение ограничений потребления мощности для небытовых потребителей. Графики будут действовать в течение суток.
Действуют плановые отключения. Свою очередь можно проверить на сайте облэнерго или в приложении "Светочек".
Графики отключений света в Житомирской области 31 октября (инфографика: "Житомироблэнерго")
Отключения электроэнергии в Кировоградской области продлятся в течение суток.
Графики отключений света в Кировоградской области 31 октября (информация "Кировоградоблэнерго")
Некоторые группы без электричества до 20:00, другие - почти все сутки. Группы 7-8 будут иметь ограничения с 00:00 до 23:30, а группы 11-12 - без отключений.
Графики отключений света в Черновицкой области 31 октября (инфографика: "Черновцыоблэнерго")
Актуальные графики можно посмотреть на сайте "Закарпатьеоблэнерго".
Графики отключений света в Закарпатской области 31 октября (инфографика: "Закарпатьеоблэнерго")
Энергетики рекомендуют 31 октября не включать одновременно все приборы после появления света. Также стоит вытаскивать технику из розеток во время отключения.
Украинцам также советуют следить за обновлениями в местных облэнерго, поскольку графики могут меняться в зависимости от ситуации в энергосистеме.
Напомним, чтобы узнать свой график отключений, сперва определите, к какой области или энергетической компании принадлежит ваш дом.
Где искать актуальные графики:
- на официальных сайтах облэнерго;
- на сайтах компаний ДТЭК.
Другие источники:
- официальные страницы энергокомпаний в Facebook, Viber и Telegram;
- чат-боты облэнерго в Viber или Telegram;
- личный кабинет потребителя на сайте вашего поставщика электроэнергии.
При подготовке материала были использованы следующие источники: сообщения "Укренерго", ДТЭК, региональных облэнерго.