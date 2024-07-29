Графики отключений света завтра применять не планируется, - "Укрэнерго"

Что предшествовало

Напомним, недавно в Украине несколько недель была аномальная жара. Уровень потребления электроэнергии значительно вырос, энергетики заявляли о пиковых показателях потребления.

На этом фоне для бытовых потребителей вводили жесткие ограничения электроснабжения. Света не было не только в черных зонах графиков, но и в серых. В среднем у потребителей света не было более 12 часов в сутки.

После похолодания объемы отключений света снизили. В частности, сегодня, 29 июля, графики отключений света будут действовать только два часа - с 20:00 до 22:00.

Более детально о таком улучшении ситуации с электроэнергией - в материале РБК-Украина.

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