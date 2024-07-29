RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Графики отключений света завтра применять не планируется, - "Укрэнерго"

Фото: в Украине завтра не будут отключать свет (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

В Украине завтра, 30 июля, энергетики не планируют отключать свет в рамках графиков.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укрэнерго" в Telegram.

"Завтра, 30 июля, отключения не прогнозируются", - сказано в сообщении компании.

Там также добавили, что в случае изменения ситуации в энергосистеме о применении ограничений будут предупреждать дополнительно. 

В "Укрэнерго" объяснили, что причина отсутствия ограничений - снижение потребления из-за похолодания и возвращение в работу двух блоков на атомных электростанциях. 

Что предшествовало

Напомним, недавно в Украине несколько недель была аномальная жара. Уровень потребления электроэнергии значительно вырос, энергетики заявляли о пиковых показателях потребления.

На этом фоне для бытовых потребителей вводили жесткие ограничения электроснабжения. Света не было не только в черных зонах графиков, но и в серых. В среднем у потребителей света не было более 12 часов в сутки.

После похолодания объемы отключений света снизили. В частности, сегодня, 29 июля, графики отключений света будут действовать только два часа - с 20:00 до 22:00.

Более детально о таком улучшении ситуации с электроэнергией - в материале РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
УкрэнергоОтключение светаГрафик отключения света