Графики отключений света могут применить в любой день: эксперты назвали причины

Последние дни, несмотря на отсутствие отключений света по графикам, энергетики призывают украинцев не включать одновременно несколько мощных электроприборов.

"Это как раз и говорит о неустойчивом балансе. О том, что запасов резерва генерации недостаточно, чтобы быть готовым удовлетворить внезапное увеличение спроса. То есть при резком росте потребления кратковременные ограничения могут быть в любой день, прежде всего в пиковые часы", - подчеркнул Рябцев.

Эксперт допустил, что графики могут возвращать в отдельные дни. Но до начала отопительного сезона прогноз остается позитивным - если ограничения и вернутся, то они будут незначительными.

В свою очередь Омельченко подчеркнул, что дефицит в энергосистеме сохраняется, даже несмотря на благоприятные погодные условия, при которых потребление находится не на высоком уровне. Дефицит покрывают при помощи импорта и аварийной помощи.

Также, по словам эксперта, на возвращение графиков может повлиять то, что на Южноукраинской АЭС была нарушена работа циркуляционного насоса на втором энергоблоке, поэтому его могут вывести в ремонт.

"Думаю, определенная работа на уровне правительства, министерства и "Укрэнерго" ведется, чтобы компенсировать потери наращиванием генерации на ТЭС. Такой вариант возможен. И плюс, если увеличится импорт, возможно, мы это даже не почувствуем", - добавил Омельченко.

Эксперты согласились, что даже если графики вернут, то ограничения будут незначительными - без отключений в серых зонах.