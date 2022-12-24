Графики все еще не работают. В Киеве и области экстренные отключения света

"В Киеве происходят экстренные отключения света. Графики стабилизационных отключений, которые составлены ранее, пока не действуют. Энергетики ДТЭК вместе со специалистами НЭК "Укрэнерго", другими экстренными службами и органами государственной власти делают все возможное для скорейшей стабилизации ситуации", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее мы писали, что дефицит электроэнергии в Киевской области составляет около 50%.

Добавим, ранее в YASNO заявили, что ситуация со светом в Киеве стала лучше. Левый берег столицы уже близок к графикам, но на правом берегу ситуация немного хуже.

При этом мэр Киева Виталий Кличко предупредил, что пока невозможно говорить о возвращении столицы к четким графикам отключения света, ведь ситуация с энергоснабжением в городе очень сложная.

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