Графики облегчат для всех? Как в Украине работают над справедливыми отключениями света

"Эта очередная инвентаризация призвана на то, чтобы упорядочить этот процесс. Будут обновлены списки критической инфраструктуры. И они будут учтены в балансе каждой области", - рассказал Слободян.

Он пояснил, что каждая область имеет свой лимит потребления электроэнергии. Если от лимита "вычесть" объекты критической инфраструктуры, остальное - идет бытовым потребителям, которые больше всего привлекаются к графикам почасовых отключений.

Сегодня же делается все возможное, чтобы это распределение происходило справедливо. Это поможет избежать случаев, когда объекты, которые не играют важную роль, оставались с электроснабжением.

Какая ситуация ожидается в Киеве

Отвечая на вопрос, будет ли оставаться в Киеве и области самая сложная ситуация из-за высокой концентрации объектов критической инфраструктуры, Слободян ответил, что инвентаризация должна помочь решить этот вопрос. При этом важно, чтобы на линиях, где присутствует критическая инфраструктура, не было дополнительной нагрузки каких-то других объектов.

"Из практики зимы 2022-2023 года скажу, что, например по Киевской области после проведенной инвентаризации объемы нагрузки, которые не отключались при задействовании графиков повторных отключений, удалось уменьшить практически втрое. Подобная работа происходит сейчас. После систематизации этой информации я думаю, что эти отключения будут максимально облегчены для всех потребителей", - добавил он.

Ситуация со светом в Украине

Последние месяцы Российская Федерация усилила массированные обстрелы против Украины. В частности под удар попадали объекты энергетической инфраструктуры, что спровоцировало возвращение графиков отключения света для бизнеса, а также бытовых потребителей.

Как рассказывал советник премьер-министра Украины по вопросам энергетики Юрий Бойко, с 24 июня лимиты будут устанавливаться по-новому: из доступной электроэнергии в Украине будут вычитать объем электроэнергии, необходимой критической инфраструктуре.

В том же числе недавно начал действовать новый тариф на свет. Цену повысили на 60%.