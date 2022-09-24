Обстрел Никопольского района: количество пострадавших увеличилось (фото)

В результате обстрела Никопольского района Днепропетровской области пострадали три человека.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис генпрокурора.

"Три местных жителя получили осколочные ранения, они госпитализированы в больницу", - говорится в сообщении. Кроме того, повреждения получили частные и многоэтажные дома, хлебозавод, автомобили горожан, газопровод, линии электропередач. Также под вражеским огнем оказалась Красногригорьевская община. К счастью, пострадавших нет.