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Обстрел Никопольского района: количество пострадавших увеличилось (фото)

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Днепр, Суббота 24 сентября 2022 11:49
Обстрел Никопольского района: количество пострадавших увеличилось (фото) Фото: последствия обстрела Никопольского района 24 сентября (t.me/pgo_gov_ua)
Автор: Наталия Гурковская

В результате обстрела Никопольского района Днепропетровской области пострадали три человека.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис генпрокурора.

"Три местных жителя получили осколочные ранения, они госпитализированы в больницу", - говорится в сообщении.

Кроме того, повреждения получили частные и многоэтажные дома, хлебозавод, автомобили горожан, газопровод, линии электропередач.

Также под вражеским огнем оказалась Красногригорьевская община. К счастью, пострадавших нет.

Напомним, утром российские оккупанты обстреляли из "Градов" и "Ураганов" Никопольский район в Днепропетровской области. Изначально сообщалось о двух пострадавших.

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