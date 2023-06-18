ua ru
Вс, 18 июня News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

В Ивано-Франковской области непогода размыла дороги в нескольких районах

Новина українською →
Ивано-Франковск, Воскресенье 18 июня 2023 12:32
В Ивано-Франковской области непогода размыла дороги в нескольких районах Фото: в Ивано-Франковской области непогода размыла дороги (facebook.com/SvitlIana.Onyshchuk)
Автор: Наталья Юрченко

Непогода накрыла Ивано-Франковскую область. Из-за паводков размыты дороги в нескольких районах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Ивано-Франковской ОВА Светлану Онищук в Telegram.

Отмечается, что ситуация в регионе контролируется. Осадки ослабли, но все еще остается высоким уровень воды в реке Черный Черемош.

Из-за дождей усложнены проезды к селам Пробойновка и Грамотное. Уже ведутся работы по возобновлению проезда в село Явирнык и пограничный пункт Шибены.

Вчера вечером из-за стремительного поднятия уровня воды в горных ручейках затопило дорогу в село Вороненко, там проживают до 400 человек. Также были подтоплены дороги в Солотвинской общине.

Ожидается, что в течение суток 18-19 июня в реках Ивано-Франковской области возможно повышение уровня воды на 0,3-1 м. В бассейнах Прута и Днестра, особенно на горных притоках - на 0,5-1,5 м.

"Местами возможно формирование значительного склонового стока, в горных районах существует угроза локальных селевых потоков", - отметила Онищук.

Фото: в Ивано-Франковской области непогода размыла дороги (facebook.com/SvitlIana.Onyshchuk)

Напомним, по данным синоптиков, сегодня запад и юг Украины накроют дожди. Местами ожидаются сильные осадки. Однако столбики термометров покажут максимально до +30 градусов.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Ивано-Франковск Вячеслав Негода Ивано-Франковская область
NEWS
Свет, бензин и вода: что будет с ценами в июле
Свет, бензин и вода: что будет с ценами в июле
DAILY
Бой артиллерии и книги Булгакова. Репортаж из Часового Яра под вражеским обстрелом
Анастасия Рокитнакорреспондент РБК-Украина Бой артиллерии и книги Булгакова. Репортаж из Часового Яра под вражеским обстрелом