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Дощі у вісьмох областях та спека в інших: прогноз погоди на сьогодні

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Київ, Вівторок 27 липня 2021 08:00
Дощі у вісьмох областях та спека в інших: прогноз погоди на сьогодні Фото: в Україні прогнозують дощі (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Анастасія Рокитна

В Україні погіршиться погода у західних областях. Синоптики прогнозують дощі та грози у 8 областях.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-центр УкрГідрометцентру.

Прогноз у всіх областях

Сьогодні будуть дощі та грози у Волинській, Рівненській, Львівській, Івано-Франківській, Закарпатській, Хмельницькій, Тернопільській та Житомирській областях.

На заході очікується вдень +28+32, а вночі +16+20.

На півдні країни вдень буде +30+34, а вночі +17+22.

У центральних областях вдень очікується +29+32, а вночі +16+19.

На сході прогнозують вдень +30+32, а вночі +15+18.

У північних областях вдень буде +29+32, а вночі +16+17.

Прогноз у Києві

У Києві сьогодні буде спека, без опадів. Температура повітря вдень складе +30+32, а вночі +18+20.

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