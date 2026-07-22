Град, шквалы и дождь: где ждать непогоды 22 июля

22 июля погода в Украине разделит страну пополам: в одних регионах будет солнечно, в других - грозы с градом и сильным шквалистым ветром.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Украинский гидрометеорологический центр в Facebook.
22 июля в Украине будет преобладать спокойная погода без осадков. Исключение - восток страны, где ночью ощутит влияние атмосферного фронта.
На высотах над большей частью территории будет царить прохладный воздух с северо-запада. Поэтому там будет заметно свежее, чем на юге и востоке, куда придет теплая воздушная масса.
Днем в юго-западной части страны местами пройдет кратковременный дождь с грозой.
Больше всего осадков ожидает Одесщины. Синоптики предупреждают: в Одесской области возможен значительный дождь , в отдельных районах области - град, порывистый шквалистый ветер будет достигать 15-20 м/с.
На остальной территории осадков не будет.
Ночью воздух прогреется до 10-15°, днем – до 21-26°.
В южных и восточных областях будет теплее: ночью – 14-19°; днем – 24-29°. Ветер по стране будет дуть западный и северо-западный, со скоростью 5-10 м/с.
В Киеве и области 22 июля переменная облачность, осадков не прогнозируют. Ветер западный, 5-10 м/с. В Киеве ночью будет 13-15°, днем – 22-24°. По области ночью немного прохладнее – 10-15°, днем – 21-26°.
Ранее на этой неделе синоптики предупреждали о дождях, грозах и температурных качелях в Украине.
Речь шла о нестабильной погоде с резкими перепадами температур в разных регионах страны.
Между тем специалисты также рассказывали о магнитных бурях в конце июля .
По их словам, в этот период возможно ухудшение самочувствия у метеочувствительных людей.