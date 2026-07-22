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Град, шквалы и дождь: где ждать непогоды 22 июля

07:30 22.07.2026 Ср
2 мин
Одну из областей зальют дожди
aimg Елена Чупровская
Фото: синоптики предупредили о непогоде в некоторых областях (Getty Images)

22 июля погода в Украине разделит страну пополам: в одних регионах будет солнечно, в других - грозы с градом и сильным шквалистым ветром.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Украинский гидрометеорологический центр в Facebook.

Какая погода ожидается в большинстве областей

22 июля в Украине будет преобладать спокойная погода без осадков. Исключение - восток страны, где ночью ощутит влияние атмосферного фронта.

На высотах над большей частью территории будет царить прохладный воздух с северо-запада. Поэтому там будет заметно свежее, чем на юге и востоке, куда придет теплая воздушная масса.

Где возможны дожди, гроза и град

Днем в юго-западной части страны местами пройдет кратковременный дождь с грозой.

Фото: в некоторых областях Украины ожидаются дожди (инфографика РБК-Украина)

Больше всего осадков ожидает Одесщины. Синоптики предупреждают: в Одесской области возможен значительный дождь , в отдельных районах области - град, порывистый шквалистый ветер будет достигать 15-20 м/с.

На остальной территории осадков не будет.

Какая температура будет 22 июля

Ночью воздух прогреется до 10-15°, днем – до 21-26°.

В южных и восточных областях будет теплее: ночью – 14-19°; днем – 24-29°. Ветер по стране будет дуть западный и северо-западный, со скоростью 5-10 м/с.

Погода в Киевской области и в Киеве

В Киеве и области 22 июля переменная облачность, осадков не прогнозируют. Ветер западный, 5-10 м/с. В Киеве ночью будет 13-15°, днем – 22-24°. По области ночью немного прохладнее – 10-15°, днем – 21-26°.

Ранее на этой неделе синоптики предупреждали о дождях, грозах и температурных качелях в Украине.

Речь шла о нестабильной погоде с резкими перепадами температур в разных регионах страны.

Между тем специалисты также рассказывали о магнитных бурях в конце июля .

По их словам, в этот период возможно ухудшение самочувствия у метеочувствительных людей.

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