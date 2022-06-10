Град, шквальний вітер та дощі: якою буде погода на вихідних

Фото: погода в Україні на вихідних буде з градом, дощами та шквалами (Getty Images)

Синоптики дали прогноз погоди на ці вихідні. В Україні буде спекотно, однак грозові дощі та шквали все ж пройдуть деякими регіонами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

11 червня У суботу в західних, вдень місцями і в Одеській та Миколаївській областях пройдуть короткочасні дощі, грози, в окремих районах град та пориви вітру 15-20 м/с ,а в Карпатах значні дощі. На решті території без опадів. Температура повітря складатиме: у північних областях вночі +14 +17, вдень +29 +32 градусів;

на заході вночі +14 +18 градусів, а вдень +25 +29;

у східних областях вночі +14 +17, вдень +31 +33 градусів;

на півдні країни вночі +15 +18 градусів, а вдень +24 +31;

у центральних областях вночі +15 +17, вдень +29 +32 градусів У столиці 11 червня без опадів. Вітер східний, помірний. Стовпчики термометра вночі покажуть +16 +18 градусів, а вдень +28 +30. 12 червня У неділю гроза та невеликі дощі очікуються у західних областях, північних регіонах, а також у Вінницькій області. На решті територій суха погода. Температура повітря складатиме: у північних областях вночі +16 +19, вдень +29 +32 градусів;

на заході вночі +11 +16 градусів, а вдень +25 +28;

у східних областях вночі +16 +20, вдень +30 +33 градусів;

на півдні країни вночі +16 +21 градусів, а вдень +28 +33;

у центральних областях вночі +17 +19, вдень +29 +32 градусів У Києві 12 червня очікуються грозові дощі. Вночі температура повітря становитиме +16 +18 градусів, а вдень +30 +32.