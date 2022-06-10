Град, шквальний вітер та дощі: якою буде погода на вихідних
Синоптики дали прогноз погоди на ці вихідні. В Україні буде спекотно, однак грозові дощі та шквали все ж пройдуть деякими регіонами.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.
11 червня
У суботу в західних, вдень місцями і в Одеській та Миколаївській областях пройдуть короткочасні дощі, грози, в окремих районах град та пориви вітру 15-20 м/с ,а в Карпатах значні дощі. На решті території без опадів.
Температура повітря складатиме:
- у північних областях вночі +14 +17, вдень +29 +32 градусів;
- на заході вночі +14 +18 градусів, а вдень +25 +29;
- у східних областях вночі +14 +17, вдень +31 +33 градусів;
- на півдні країни вночі +15 +18 градусів, а вдень +24 +31;
- у центральних областях вночі +15 +17, вдень +29 +32 градусів
У столиці 11 червня без опадів. Вітер східний, помірний. Стовпчики термометра вночі покажуть +16 +18 градусів, а вдень +28 +30.
12 червня
У неділю гроза та невеликі дощі очікуються у західних областях, північних регіонах, а також у Вінницькій області. На решті територій суха погода.
Температура повітря складатиме:
- у північних областях вночі +16 +19, вдень +29 +32 градусів;
- на заході вночі +11 +16 градусів, а вдень +25 +28;
- у східних областях вночі +16 +20, вдень +30 +33 градусів;
- на півдні країни вночі +16 +21 градусів, а вдень +28 +33;
- у центральних областях вночі +17 +19, вдень +29 +32 градусів
У Києві 12 червня очікуються грозові дощі. Вночі температура повітря становитиме +16 +18 градусів, а вдень +30 +32.
Нагадаємо раніше синоптики повідомляли про те, якою буде погода протягом червня.
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