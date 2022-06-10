ru ua
Пт, 10 червня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Град, шквальний вітер та дощі: якою буде погода на вихідних

Новость на русском →
Україна, П'ятниця 10 червня 2022 15:04
Град, шквальний вітер та дощі: якою буде погода на вихідних Фото: погода в Україні на вихідних буде з градом, дощами та шквалами (Getty Images)
Автор: Марія Кучерявець

Синоптики дали прогноз погоди на ці вихідні. В Україні буде спекотно, однак грозові дощі та шквали все ж пройдуть деякими регіонами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

11 червня

У суботу в західних, вдень місцями і в Одеській та Миколаївській областях пройдуть короткочасні дощі, грози, в окремих районах град та пориви вітру 15-20 м/с ,а в Карпатах значні дощі. На решті території без опадів.

Температура повітря складатиме:

  • у північних областях вночі +14 +17, вдень +29 +32 градусів;
  • на заході вночі +14 +18 градусів, а вдень +25 +29;
  • у східних областях вночі +14 +17, вдень +31 +33 градусів;
  • на півдні країни вночі +15 +18 градусів, а вдень +24 +31;
  • у центральних областях вночі +15 +17, вдень +29 +32 градусів

У столиці 11 червня без опадів. Вітер східний, помірний. Стовпчики термометра вночі покажуть +16 +18 градусів, а вдень +28 +30.

Град, шквальний вітер та дощі: якою буде погода на вихідних

12 червня

У неділю гроза та невеликі дощі очікуються у західних областях, північних регіонах, а також у Вінницькій області. На решті територій суха погода.

Температура повітря складатиме:

  • у північних областях вночі +16 +19, вдень +29 +32 градусів;
  • на заході вночі +11 +16 градусів, а вдень +25 +28;
  • у східних областях вночі +16 +20, вдень +30 +33 градусів;
  • на півдні країни вночі +16 +21 градусів, а вдень +28 +33;
  • у центральних областях вночі +17 +19, вдень +29 +32 градусів

У Києві 12 червня очікуються грозові дощі. Вночі температура повітря становитиме +16 +18 градусів, а вдень +30 +32.

Град, шквальний вітер та дощі: якою буде погода на вихідних

Нагадаємо раніше синоптики повідомляли про те, якою буде погода протягом червня.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Гідрометцентр Погода в Україні
NEWS
Україна майже витратила всі артилерійські боєприпаси, - представник розвідки
Україна майже витратила всі артилерійські боєприпаси, - представник розвідки
DAILY
Олександр Сєнкевич: В Миколаєві ніколи не любили Росію. Любили Радянський союз
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Олександр Сєнкевич: В Миколаєві ніколи не любили Росію. Любили Радянський союз