Грабил под видом "обысков". Суд вынес приговор коллаборационисту из оккупационной "МВД"

В августе 2022 года предатель добровольно вступил в оккупационный "пункт полиции №2", который действовал на территории временно оккупированной общины. Находясь на "должности следователя" он занимался фабрикованием "уголовных дел" против гражданских для дальнейшего заключения потерпевших в российские пыточные.

В частности, предатель вместе с российскими террористами проникал в дома украинцев и грабил их под видом "обысков". Во время "рейдов" россияне выносили из домов, бытовую технику и другое частное имущество.

"В случае сопротивления - российские каратели применяли оружие или похищали владельцев дома с их семьями. Таким образом российские каратели пытались запугать жителей региона и подавить в них сопротивление кремлевскому режиму", - пишет СБУ.

Во время освобождения райцентра предатель пытался "залечь на дно", впрочем, прятался недолго, поскольку через день после деоккупации СБУ задержала его.

"По данным следствия, вражеским приспешником оказался местный житель, бывший чиновник органов внутренних дел, который в 2017 году уволился со службы по состоянию здоровья. После начала полномасштабного вторжения РФ, он поддержал российских оккупантов и, "дождавшись" их в Купянске, присоединился к захватническим рядам", - добавляет СБУ.

В соответствии с ч.7 ст.111-1 предатель был приговорен к 10 годам тюрьмы.