Грабіжникам "Ощадбанку" в Києві повідомили про підозру

Двом особам, які вчинили пограбування відділення "Ощадбанку" у Києві, повідомили про підозру. Про це повідомили в пресс-службе прокуратури Києва.

Повідомляється, що грабіжникам повідомили про підозру у ч. 2 ст. 194 і ч. 3 ст. 185 Кримінального кодексу України (крадіжка та умисне знищення або пошкодження майна). Зловмисникам загрожує до 10 років позбавлення волі.

На даний момент готується клопотання до суду про обрання підозрюваним запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою.

"За версією слідства, близько 4:00 ранку 30 листопада 2019 вказані особи проникли у приміщення відділення банку на вулиці. Ентузіастів, після чого, використовуючи невідому вибухову речовину, підірвали банкомат, розташований усередині приміщення, та викрали з нього близько 230 тис. грн. Скоївши злочин нападники втекли на автомобілі. В результаті вибуху ніхто не постраждав", - повідомили в прокуратурі.

Нагадаємо, в ніч на 30 листопада двоє зловмисників влаштували вибух у відділенні "Ощадбанку" в Дніпровському районі Києва на Русанівці. Вибухом було знищено банкомат, а також пошкоджено приміщення.

У неділю, 1 грудня, правоохоронці затримали підозрюваних у пограбуванні "Ощадбанку". Ними виявилися 39-річний іноземець та 33-річний киянин, який раніше був засуджений за зберігання наркотиків.