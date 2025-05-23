Игра Путина и молчание Трампа: что Россия готовит против Украины летом

Главное:

Готов ли Путин действительно прекращать огонь и боевые действия

На каких участках фронта Россия сосредоточится летом

Какие именно санкции США еще может ввести против РФ

Почему Трамп все еще не действует жестко против Путина

Как Кремль пытается купить лояльность Белого дома

Несмотря на громкие обещания команды Дональда Трампа быстро завершить войну, ее конец до сих пор не просматривается в обозримой перспективе. Предложение Белого дома и согласие Украины начать с 30-дневного прекращения огня на фронте было отвергнуто Путиным - конечно, не прямо, а по факту.

Таким же образом Кремль завуалированно отклонил и так называемый мирный план США, где речь шла о юридическом признании оккупированного Крыма российским и других "пряниках" для Москвы.

Путин тоже сделал свой ход, инициировав прямые переговоры с Украиной в Стамбуле. Правда, они завершились почти безрезультатно, за исключением возможности проведения масштабного обмена. И несмотря на то, что украинская и российская делегации договорились о подготовке следующей встречи, Москва одновременно готовится к очередной наступательной кампании на фронте.

Все эти факторы и факты в сумме не заставили администрацию Трампа перейти к решительным мерам в отношении России. Более того, ряд последних публикаций в западных медиа и заявлений самого Трампа внушают сомнения, не решил ли он вообще отойти от переговорного процесса, на котором сам же и настаивал.

Что задумал Путин: сценарии

Несмотря на демонстративную готовность к переговорам, поведение, риторика и действия Путина свидетельствуют о более сложной игре. Первый сценарий - Кремль на самом деле вообще не хочет завершать войну, потому что только в ее продолжении Путин видит залог сохранения своего режима. А согласием на переговоры он лишь пытается создать иллюзию конструктивности для Трампа, чтобы не поссориться с ним прямым отказом.

При этом расчет Москвы может заключаться в том, что у Белого дома со временем пропадет интерес к российско-украинской войне из-за отсутствия сдвигов в мирном процессе и тот постепенно переключится на другие вопросы. Против этой версии играет то, что при таком развитии событий Путин полностью игнорирует собственную способность продолжать боевые действия и внутренние риски - экономические, социальные, мобилизационные, которые растут с затягиванием войны.

Переговоры в Стамбуле не завершились прекращением огня (фото: GettyImages)

Второй сценарий - Путин под давлением Запада пойдет лишь на временное перемирие, однако использует его только для подготовки к следующему наступлению и ослабления санкционного давления. Угроза этого сценария в том, что Запад может ошибочно воспринять это за начало деэскалации и ослабить поддержку Украины. Однако эту паузу может использовать и Украина. И Запад может, наоборот, ускорить оборонную помощь и после нарушения Россией перемирия среагировать еще жестче.

Третий сценарий допускает, что Путин готов заканчивать войну. Однако пока он целенаправленно выдвигает заранее максималистские условия, чтобы сторговаться на что-то меньшее, что тоже будет его удовлетворять. Стоит вспомнить, что в Стамбуле Мединский требовал от Украины для прекращения огня вывод наших войск с тех территорий, которые Россия вообще не контролирует.

И это тоже является классической дипломатией Кремля: сначала заявить максимум, а потом "пойти навстречу", выиграв на уступках. Против этой версии свидетельствует то, что пока нет никаких признаков, которые бы демонстрировали готовность Путина к компромиссу не на словах. Наоборот, он заявляет о планах создать буферную зону на границах с Украиной.

Поэтому более вероятным выглядит четвертый сценарий - Путин пока готов заканчивать войну только на своих максималистских требованиях, которые он, собственно, сейчас и заявляет. Поскольку он понимает, что Украина сейчас на них не пойдет, то он хочет как можно больше приблизить эти условия "на земле", продолжая наступательную кампанию летом. В то же время это должно еще больше истощить украинскую армию и гражданское население, сделав их более сговорчивыми перед требованиями Москвы. А недавнее начало переговоров в Стамбуле - лишь прикрытие для Запада и способ затягивания времени.

По этой же логике Кремль не соглашается на прекращение огня до согласования каких-то пунктов соглашения о перемирии, чтобы подкреплять дипломатическое давление военным.

Что Россия планирует на фронте

Похоже, Путин пока убежден, что дела у его армии на фронте идут хорошо, а в войне на истощение он вполне может перестоять Украину. По информации РБК-Украина, в 2025 году россияне планируют набрать на контрактную службу примерно 343 тысячи человек. Это пополнение, даже учитывая текущие потери оккупационной армии, позволят ей поддерживать нынешнюю интенсивность боевых действий как минимум до конца года. У россиян есть серьезные проблемы с бронетехникой, но они смогли повсеместно заменять ее мотоциклами, квадроциклами и багами.

Несколько информированных источников издания в Силах обороны подтверждают: Москва уже определила приоритеты на летне-осеннюю кампанию и пока не имеет планов сворачивать боевые действия.

По данным источников РБК-Украина, в течение летне-осенней наступательной кампании противник планирует сосредоточить основные усилия на выполнении двух стратегических задач. Первая - это захват всей территории Луганской и Донецкой областей в их админграницах. Вторая задача - формирование так называемой буферной зоны глубиной в 15-20 километров прежде всего в Сумской и Харьковской областях.

"В случае успехов на этих направлениях далее враг планирует наступательные действия с целью захвата новых территорий в Запорожской и Херсонской областях", - уточнил один из собеседников издания.

Эти оценки подтверждают и прогнозы американского Института изучения войны. Аналитик по вопросам России в ISW Анжелика Эванс считает, что наступательные операции РФ летом будут сосредоточены на направлениях Покровска, Константиновки и Новопавловки. Она отметила, что в течение последних пяти месяцев россияне передислоцировали несколько подразделений из районов Великой Новоселки и Орехова в район Покровск-Константиновка. Это может свидетельствовать о намерении усилить эти направления перед вероятной очередной фазой активных боевых действий.

"Российские войска продвигаются в направлении Покровска и уже более года создают условия для его окружения. Летом 2025 года они могут снова активизировать эти усилия. Также недавно россияне совершили несколько атак в южной части Белгородской области, что может свидетельствовать о попытке расширить плацдарм в северной части Харьковской области. Но стоит отметить, что на харьковском направлении противник не достиг значительных успехов почти в течение года. И хотя усиление активности там возможно, маловероятно, что это направление будет для них приоритетным этим летом", - рассказала РБК-Украина Эванс.

В то же время собеседники издания в Силах обороны прогнозируют, что во время летне-осенней кампании Путину не удастся существенно усилить свои позиции на поле боя. Способность России выйти на админграницы Донецкой, Запорожской и Херсонской областей или полный захват одной из них до конца этого лета или даже до конца года они считают нереалистичной.

Такого же мнения придерживаются и в ISW. По словам Эванс, с начала 2022 года российская армия не демонстрировала способности проводить быстрые механизированные маневры, необходимые для стремительного захвата больших территорий. При этом только захват всей Донецкой области текущими темпами - это многолетняя кампания.

"Нынешняя концепция победы президента России Владимира Путина, которая базируется на медленном, изнурительном продвижении пехоты, похоже, устраивает российское военное командование. Несмотря на значительные потери, продвижение происходит на 1-2 километра в день. Маловероятно, что в ближайшей перспективе мы увидим существенные изменения в тактике или возможностях, которые бы позволили России осуществлять глубокие прорывы или быстро захватывать большие территории", - говорят в Институте изучения войны.

Россия во время летней кампании хочет сосредоточиться на захвате территорий в Донецкой области (фото: GettyImages)

По словам Эванс, российские войска в течение ближайших недель или месяцев также могут попытаться зайти в Днепропетровскую область. До ее админграницы от ближайших позиций противника (вблизи Новопавловки и Великой Новоселки) - примерно три километра, хотя враг стоит там уже несколько месяцев и никак не может прорваться вперед.

"Они могут пересечь восточные рубежи Днепропетровской области в течение ближайших недель или месяцев, однако при условии сохранения оборонительных и дроновых возможностей ВСУ, продвижение там, скорее всего, будет таким же медленным и изнурительным, как и в Донецкой области. В то же время российские чиновники, вероятно, будут пытаться преувеличить значение этих территориальных достижений и, возможно, даже используют ограниченное продвижение в Днепропетровской области как аргумент в пользу дополнительных территориальных уступок со стороны Украины во время будущих переговоров", - предполагает аналитик ISW.

Почему бездействует Трамп

Едва ли планы России являются секретом для американской разведки или Белого дома. Несмотря на это Трамп все равно не переходит к контрдействиям, которыми он сам угрожал и которые от него ждали Европа и Украина. У Вашингтона сохраняется набор инструментов, как повысить цену войны для России.

Это и усиление энергетических санкций, в частности наращивание санкций против теневого флота РФ, ограничения на продажу ее нефти через посредников или введение высоких пошлин для тех, кто покупает нефть или газ у Москвы. Такую идею сейчас продвигает двухпартийная группа сенаторов во главе с Линдси Грэмом.

Кроме того, России можно дополнительно сделать "больно" полным отключением ее банков от SWIFT и введением вторичных санкций против компаний из третьих стран, которые помогают ей обходить санкции. Кроме того, уже введенные санкции не сильно задели "Росатом", "Газпромбанк", российскую IT, золото-алмазную и космическую отрасль.

Однако непоследовательность действий и противоречивость заявлений Трампа, наоборот, нивелируют страх Кремля перед тем, что США вообще воспользуются этими инструментами. И здесь тоже можно привести несколько версий и объяснений его поведения. Одна из них - упрощенное видение путей к миру, в котором все измеряется категориями "сделок", "торгов", и игнорирование классической дипломатии. Вторая - Трамп не хочет сильно давить на Россию, чтобы еще больше не толкать ее "в объятия" Китая, который США видит еще большей угрозой.

Есть и другая версия, которую в разговоре с РБК-Украина привел политолог Аббас Галлямов, который когда-то жил в России и в конце нулевых был спичрайтером Путина. По его словам, российский диктатор не хочет ссориться с Трампом, поскольку его сильно пугает перспектива новых санкций или увеличение поставок американского оружия Украине. Поэтому Москва, по его мнению, могла просто "купить" лояльность новой команды Белого дома.

Посланник Трампа Уиткофф мог ездить к Путину для согласования совместных бизнес-проектов США и РФ (фото: GettyImages)

"Согласно утечке из аппарата Кремля, по итогам встреч и разговоров Кирилла Дмитриева и Стива Уиткоффа уже согласовано и находится на высокой стадии готовности по меньшей мере три крупных американо-российских проекта. К ним привлечен достаточно широкий круг лиц, они участвуют в подготовке и проработке деталей этих проектов", - рассказывает Галлямов.

Первый - это торговля российским газом в Европе. Суть идеи, по словам Галлямова, заключается в том, что США будут покупали газ на бирже у России по внутрироссийской цене, прогонять через ее трубопроводы в Европу и продавать уже там по европейской цене.

"Но газ при этом уже будет считаться американским, ведь они его купили. И вся прибыль идет американцам. Говорят, что оператором этого проекта согласована компания Chevron. Второй проект касается трех нефтеперерабатывающих заводов, расположенных в Германии, доли в которых принадлежат "Роснефти". Якобы ее пакеты планируют передать той же Chevron по крайне выгодной цене", - добавил собеседник.

Третий проект касается "Восток Ойл", который был когда-то запущен "Роснефтью" для добычи нефти и газовых конденсатов в районе полуострова Таймыр в Красноярском крае. Как пояснил Галлямов, сотрудничество по этой теме предусматривает поставку нефтяного оборудования от Chevron, Halliburton и еще нескольких меньших американских компаний. Россия, в свою очередь, будет рассчитываться с ними сырой нефтью, которая уже как американская будет поставляться на мировые рынки. Так называемый обменный курс - за какое оборудование сколько нефти - также будет предусмотрен крайне выгодным для американцев, говорит собеседник.

Проектов, которые являются предметом переговоров между Россией и США - значительно больше, уточняет Галлямов. Это и добыча редкоземельных металлов, титана и золота, и сотрудничество в области атомной энергетики.

"Их готовит большое количество людей в органах, в госкомпаниях - в "Газпроме", в "Роснефти", в "Росатоме", в "Полюсе золота". Ротенберг, Токарев из "Транснефти" также готовят свои предложения. Все это проходит, в том числе, через правительство, а в конце концов собирается у замглавы АП по экономике Максима Орешкина. А потом все это уже в собранном виде идет к Дмитриеву, а дальше - к американцам. Последний визит Виткоффа к Путину касался именно этого сотрудничества", - говорит Галлямов.

Это сотрудничество не обязательно означает коррупцию в буквальном смысле, уточняет собеседник. Однако в случае реализации этих проектов деньги будут поступать американским компаниям. А это означает дополнительный приток налогов в казну США и создание рабочих мест - все то, что Трамп обещал своим избирателям.

Взамен Россия надеется на большую уступчивость Трампа в плане введения санкций или банально выторговывает отсрочку по завершению боевых действий, допускает Галлямов. Ведь вряд ли Белый дом захочет вступать в еще большую контрофронтацию со своим потенциальным партнером, когда на кону такие существенные выгоды. Сорвать этот сценарий может лишь часть республиканского окружения Трампа, которая все еще враждебно настроена к России и не готова к "business as usual", Европа и сама Украина.