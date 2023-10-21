"Игра будет длиться вдолгую". В ВСУ оценили ситуацию в районе Авдеевки

По его словам, Авдеевка - укрепленный промышленный район, где еще с 2014 года велись бои, строились инженерные заграждения, оккупанты рассчитывали, что в будущем этот укрепрайон они смогут использовать для себя.

"Ну и конечно, что те силы и средства, которые они накапливали, которые забросили в первый раз в бой, не оправдали себя, следовательно, командование (РФ, - ред.), ответственное на этом направлении, конечно, не может доложить Путину о поражениях, поэтому они как бросали, так и будут бросать силы. Там, наверное, так похоже, что игра будет длиться вдолгую, к сожалению, но так выглядит, что враг будет пробовать там наступать", - сказал он.

Как отметил Тимочко, как Авдеевка, так и Купянское направление по большому счету одно действие в задачах врага - прорвать линию обороны ВСУ.

"Первое и основное, что Путин поставил им задачу выйти на административные границы Донецкой и Луганской области. Кроме того, те силы и средства, которые они накопили на Авдеевском направлении, их расчет был на то, что они обойдут Авдеевку с флангов, возьмут в окружение, захватят и покажут хоть небольшую, но "победу для Путина", - добавил глава Совета резервистов Сухопутных войск.

Попытки наступления РФ в районе Авдеевки

В последние недели российские оккупанты устроили самое масштабное наступление на Авдеевку, которого не было с 2014 года. Еще с утра 18 октября в городе было относительно тихо, но глава Авдеевской ГВА Виталий Барабаш утверждал - ожидается новое обострение. Уже с вечера, 18 октября, в районе Авдеевки действительно начали фиксировать новое обострение.

Из-за обострения боевых действий в районе Авдеевки Донецкой области новую гуманитарную помощь в город не завозят. Эвакуация гражданских продолжается, в настоящее время в городе остаются около 1600 человек.