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ГПУ закрила провадження проти Кузьміна

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2 вересня МВС отримало постанову про закриття провадження стосовно Кузьміна

Генеральна прокуратура України (ГПУ) закрила кримінальне провадження щодо колишнього заступника генпрокурора часів президентства Віктора Януковича, народного депутата від "Опозиційної платформи - За життя" Рената Кузьміна. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Радіо Свобода".

За словами спікера Міністерства внутрішніх справ України Артема Шевченка, в понеділок, 2 вересня, відомство отримало від Генпрокуратури постанову про закриття провадження стосовно Кузьміна.

"Отримали від Генпрокуратури відповідні документи. 2 вересня отримали постанову про закриття кримінального провадження. 3 вересня отримали постанову про припинення розшуку. На підставі зазначених документів було винесено постанову про закриття оперативно-розшукової справи", - заявив він.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що колишнього першого заступника генерального прокурора Віктора Пшонки, народного депутата Рената Кузьміна більше немає в базі осіб, які переховуються від органів влади, Міністерства внутрішніх справ. 5 вересня його імені розшукових обліках МВС не було зазначено.

Крім того, Центральна виборча комісія відмовила в реєстрації кандидатом у народні депутати на позачергових виборах у Раду екс-заступнику генерального прокурора Ренату Кузьміну, який балотувався за списком "Опозиційної платформи - За життя". Генпрокуратура підозрює Кузьміна у скоєнні низки злочинів і направляла до ЦВК звернення про скасування його реєстрації. Однак 29 серпня на першому засіданні Верховної ради IX скликання Кузьмін приніс присягу народного депутата.

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