ГПУ збирається затвердити угоду з Павловським, - батько Гандзюк

Батько вбитої херсонської активістки Катерини Гандзюк Віктор заявляє, що Генеральна прокуратура України збирається затвердити угоду з підозрюваним в організації вбивства активістки Ігорем Павловським без його згоди. Про це батько Гандзюк написав у своєму Facebook.

Він підкреслив, що ГПУ продовжує розвалювати справу про вбивство Катерини.

"Генпрокуратура продовжує розвалювати справу про вбивство Каті. Про організатора вбивства Каті Павловського (Собаку) Генпрокуратура відмовчувалась завжди… Сьогодні подав до Херсонського міського суду заяву про дотримання моїх прав як потерпілого у справі Павловського. Є інформація, що прокуратура збирається затвердити угоду з Собакою без моєї згоди", - написав Віктор Гандзюк.

За словами батька активістки, по Павловському хочуть провести судове засідання "тишком-нишком".

"Провести суд по ньому (Павловському, - ред.) тишком - нишком. Мені прокуратура ніякої угоди не показувала, і взагалі інформація по Павловському для мене і мого адвоката закрита. В Херсонському суді дізнався, що справу передали в Приморський суд міста Одеси, по клопотанню Верховного суду. Сподіваюсь, що в Приморському суді судді не будуть ховатися від потерпілих і втиху затверджувати якісь угоди", - вказано у повідомленні.

Нагадаємо, посольство США вимагає правосуддя у справі про вбивство херсонської активістки Катерини Гандзюк.

Як писало РБК-Україна раніше, ГПУ передала до суду обвинувальний акт підозрюваному в організації вбивства Гандзюк Ігорю Павловському. Спікер ГПУ Андрій Лисенко зазначив, що зараз готується перше засідання.

Підкреслимо, 29 липня стало відомо, що Павловський порушив домашній арешт, на який його перевели через нібито поганий стан здоров'я, і ​​відвідав футбольний матч в Одесі. Пізніше в ГПУ пояснили, що Павловський вийшов з-під домашнього арешту після закінчення його строку, оскільки прокурори не стали подавати клопотання про продовження домашнього арешту через стан здоров'я фігуранта справи після того, як термін запобіжного заходу закінчився.

Павловського випустили з СІЗО під домашній арешт із зобов'язанням носити браслет 2 травня 2019 року.