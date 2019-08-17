ГПУ і СБУ затримали банду "чорних" реєстраторів

Генеральна прокуратура України (ГПУ) і Служба безпеки України (СБУ) проводять спільну спецоперацію по затриманню злочинної групи, члени якої організували схему заволодіння нерухомим майном. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення генерального прокурора Юрія Луценка в Facebook.

За його словами, в ході спецоперації було затримано сім осіб.

"Система" чорних "реєстраторів - один з 5 найбільших джерел корупції в Україні. Кажу про це на всіх рівнях вже 2,5 року. Сьогодні після тривалого документування прокуратура Києва та СБУ проводять спільну спецоперацію по затриманню злочинної групи, члени якої організували схему заволодіння нерухомим майном, яке перебувало в державній, комунальній і приватній власності, чим завдано збитків на 1,5 млрд грн ", - зазначив Луценко.

У цілому в результаті спецоперації 7 осіб, серед яких 3 організатора і 4 виконавця, були затримані в порядку ст. 208 КПК України. Серед затриманих двоє адвокатів і колишній керівник органів юстиції міста Києва.

"Вилучені документи дозволяють в подальшому опрацювати та роль суддів у прийнятті потрібних рейдерам рішень", - зазначив генпрокурор.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що в Запоріжжі правоохоронці викрили організоване злочинне угруповання, яка спеціалізувалася на незаконних операціях з нерухомим майном громадян. У злочинну групу входило сім осіб, у тому числі приватний нотаріус, державні реєстратори комунальних установ та представники кримінальних кіл.

Крім того, СБУ викрила механізм вимагання грошей з учасників АТО нібито від імені керівників підрозділів СБУ. Житель Тернополя представлявся бійцям АТО керівниками різних підрозділів Центрального апарату та обласних управлінь СБУ. За грошову винагороду зловмисник пообіцяв сприяння у виділенні гарантованих державою соціальних пільг у вигляді, зокрема, земельних ділянок та квартир.