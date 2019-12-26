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ГПУ роз'яснила ситуацію щодо підозри Федині та Звіробій

Новини » Політика     26.12.2019 - 21:56
ГПУ роз'яснила ситуацію щодо підозри Федині та Звіробій
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

ГПУ повернула до ДБР проект для усунення недоліків та проведення необхідних слідчих дій

Генеральна прокуратура України (ГПУ) роз'яснила ситуацію щодо підозри нардепу від "Європейської солідарності" Софії Федині і волонтерці Марусі Звіробій. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ГПУ.

Зазначається, що ГПУ повернула до ДБР проект повідомлення про підозру особам у вчиненні кримінальних правопорушень для усунення недоліків та проведення необхідних слідчих і процесуальних дій.

"За результатами опрацювання вказаного процесуального документу виявлено низку суперечностей та порушень вимог Конституції України, Кримінального процесуального кодексу України, законів України "Про статус народного депутата України", "Про Регламент Верховної Ради України". Проте, з 29 листопада 2019 року і до цього часу недоліки слідчими ДБР не усунуті і повторно підозра до Генеральної прокуратури для погодження не надходила", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, ГПУ не погодила проект повідомлення про підозру нардепу Федині і волонтерці Звіробій. Проект повідомлення про підозру не буде узгоджено, поки не буде прийнято рішення щодо Федини.

Як повідомляло РБК-Україна, в Генеральну прокуратуру України направили проект повідомлення про підозру Федині через погрози президенту Володимиру Зеленському. Повідомляється, що слідчі ДБР при оперативному супроводу СБУ направили в Генпрокуратуру проект повідомлення про підозру у погрозі вбивством щодо Зеленського. Також підозру готуються оголосити волонтеру Марусі Звіробій.

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