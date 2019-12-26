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ГПУ не погодила проект повідомлення про підозру Федині і Звіробій

Новини » Політика     26.12.2019 - 16:19
ГПУ не погодила проект повідомлення про підозру Федині і Звіробій
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Є ймовірність, що буде підготовлений інший документ або він буде скоректований

Генеральна прокуратура України (ГПУ) не погодила проект повідомлення про підозру нардепу від "Європейської солідарності" Софії Федині і волонтерці Марусі Звіробій. Про це заявила прес-секретар Державного бюро розслідувань (ДБР) Анжеліка Іванова під час брифінгу, повідомляє кореспондент РБК-Україна.

Повідомляється, що проект повідомлення про підозру не буде узгоджено, поки не буде прийнято рішення щодо Федини.

"З приводу проекту повідомлення про підозру, наскільки мені відомо, він був повернений з генеральної прокуратури без узгодження, аргументуючи це тим, що немає рішення щодо іншої особи, яка є народним депутатом України", - говорить Іванова.

Також вона додала, що невідомо як буде розвиватися ситуація далі, як в подальшому буде розвиватися розслідування та скільки доказів буде видобуто, зокрема і щодо Федини, і щодо волонтерки, є ймовірність, що буде підготовлений інший документ або він буде скоректований.

Зазначимо, в жовтні Федина і Звіробій на відео, обговорюючи розмову Зеленського з добровольцями в Золотому Луганської області, припустили, що під час однієї з таких поїздок він може потрапити під обстріл або стати жертвою замаху.

Нагадаємо, в Генеральну прокуратуру України направили проект повідомлення про підозру Федині через погрози президенту Володимиру Зеленському. Повідомляється, що слідчі ДБР при оперативному супроводу СБУ направили в Генпрокуратуру проект повідомлення про підозру у погрозі вбивством щодо Зеленського. Також підозру готуються оголосити волонтеру Марусі Звіробій.

Крім цього, до прокуратури направили проект подання до Верховної ради України про згоду на притягнення Федини до кримінальної відповідальності.

Як повідомляло РБК-Украина, СБУ завела справу за висловлюваня нардепа Федини стосовно президента України Володимира Зеленського. Також повідомлялося, що лінгвістична експертиза встановить, чи були в її висловлюваннях загрози.

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