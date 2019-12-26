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ГПУ разъяснила ситуацию с подозрением Федине и Зверобой

Новости » Политика     26.12.2019 - 21:56
ГПУ разъяснила ситуацию с подозрением Федине и Зверобой
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

ГПУ вернула в ГБР проект для устранения недостатков и проведения необходимых следственных действий

Генеральная прокуратура Украины (ГПУ) разъяснила ситуацию с подозрением нардепу от "Европейской солидарности" Софии Федине и волонтерке Марусе Зверобой. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ГПУ.

Сообщается, что ГПУ вернула в ГБР проект сообщения о подозрении лицам в совершении уголовных правонарушений для устранения недостатков и проведения необходимых следственных и процессуальных действий.

"По результатам обработки указанного процессуального документа выявлен ряд противоречий и нарушений требований Конституции Украины, Уголовного процессуального кодекса Украины, законов Украины "О статусе народного депутата Украины", "О Регламенте Верховной Рады Украины". Однако, с 29 ноября 2019 года и до настоящего времени недостатки следователями ГБР не устранены и повторно подозрение Генеральной прокуратуры для согласования не поступало", - говорится в сообщении.

Напомним, ГПУ не согласовала проект сообщения о подозрении нардепу Федине и волонтерке Зверобой. Проект сообщения о подозрении не будет согласовано, пока не будет принято решение относительно Федины.

Как сообщало РБК-Украина, в Генеральную прокуратуру Украины направили проект уведомления об подозрение Федине из-за угрозы президенту Владимиру Зеленскому. Сообщается, что следователи ГБР при оперативном сопровождения СБУ направили в Генпрокуратуру проект сообщения о подозрении в угрозе убийством в отношении Зеленского. Также готовятся объявить подозрение волонтеру Маруси Зверобой.

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