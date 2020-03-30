ГПУ викрила багатомільйонну схему на експорті медичних масок

Офіс генерального прокурора спільно з Державною фіскальною службою викрили схему з мінімізації податків при продажі медичних масок за кордон. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ОГП.

За даними слідства, посадовці низки українських підприємств, використовуючи реквізити фізичної особи-підприємця, упродовж лютого-березня 2020 року продали громадянину Китаю понад 300 тис. респіраторних масок за ціною, нижче ринкової.

"У подальшому зазначений громадянин КНР у порядку проходження спрощеного митного контролю товарів, які не підлягають письмовому декларуванню, вивіз їх за межі митної території України до Королівства Іспанія. Таким чином, за попередніми розрахунками, ухилення від сплати податку могло скласти понад 15 млн грн", - йдеться у повідомленні.

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за фактом ухилення від сплати податків. Також були проведені обшуки , у ході яких правоохоронці вилучили низку доказів, які можуть свідчити про факт вчинення злочину.

У Офісі генпрокурора наголосили, що підставою для відкриття справи за вказаним фактом стало журналістське розслідування, опубліковане в Інтернеті.

Нагадаємо, з 12 березня заборонений вивіз з України товарів протиепідемічного призначення. Сьогодні Верховна рада схвалила закон, який передбачає кримінальну відповідальність за незаконний експорт таких товарів.

Також РБК-Україна повідомляло, що Антимонопольний комітет відкрив справу щодо виробників і постачальників медичних масок, а також аптечних мереж Києва, у зв'язку зі зростанням цін на вироби.