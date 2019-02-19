У ГПУ розповіли про реальні вироки у справах Майдану

Фото: Олексій Донський (УНІАН)

Винесено 9 обвинувальних вироків "тітушкам" та вирок по нападу на Веремія

За весь час розслідування у справах щодо "тітушок" на Майдані було винесено 9 обвинувальних вироків. Про це у коментарі РБК-Україна повідомив начальник Відділу процесуального керівництва Генпрокуратури Олексій Донський.

За його словами, у ГПУ є 9 вироків з позбавленням волі, де особи відбувають покарання або вже відбули.

"Це стосується виключно справ щодо "тітушок". Якщо казати конкретно по справах, то у нас більш за все вироків реальних по подіях викрадення людей на станції метро Петрівка та катування їх. Реальний вирок у справі по нападу на Тетяну Чорновіл. Там 5 років позбавлення волі отримала особа за напад і за заподіяння ушкоджень середньої тяжкості", - повідомив Донський

Окрім того, за його словами, є реальний вирок по нападу на Веремія.

"Апеляційний суд задовольнив нашу скаргу і особа отримала 5 років позбавлення волі. Це у тих провадженнях, де процесуальне керівництво здійснюють прокурори мого відділу", - повідомив Донський

За його словами, у справах щодо злочинів правоохоронців справи затягують у судах ще на стадії підготовчого засідання.

Раніше начальник управління спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури Сергій Горбатюк заявив, що про підозру повідомлено 66 особам, які підозрюються у причетності до вбивств протестуючих на Майдані у ході Революції гідності.

Разом з тим, за його словами, у невеликих справах щодо злочинів на Майдані призначаються умовні міри покарання або відсутнє притягнення до відповідальності.

На початку грудня минулого року у ГПУ анонсували, що слідчі експерименти по розстрілам на Майдані 20 лютого 2014 року можуть завершитися до кінця 2018 року.