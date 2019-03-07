У ГПУ розповіли деталі затримання осіб, які пропонували гроші Тимошенку

Один із затриманих - голова однієї з політичних партій

При даче народному депутату Украины, кандидату в президенты на выборах 2019 Юрию Тимошенко денежных средств за его отказ от участия в выборах задержан глава одной из политических партий. Об этом сообщил пресс-секретарь ГПУ Андрей Лысенко, передает РБК-Украина со ссылкой на его Facebook.

Он отметил, что кандидата склоняли написать заявление об отказе в Центральную избирательную комиссию.

"Указанное лицо, совместно с другим гражданином Украины, действуя умышленно, по предварительному сговору между собой, незаконным способом склоняли кандидата в Президенты Украины отказаться от участия в президентских выборах путем написания заявления в Центральную избирательную комиссию о снятии своей кандидатуры, и предлагали ему за отказ от участия в выборах в качестве вознаграждения денежные средства в сумме 5 млн грн", - добавил Лысенко.

Напомним, в среду, 5 марта, Генпрокуратура сообщила, что совместно с Государственным бюро расследований (ГБР) и Службой безопасности Украины (СБУ) задержала двух человек, которые пыталась вручить доллары в эквиваленте 5 млн гривен кандидату в президенты Юрию Тимошенко за отказ баллотироваться