У ГПУ прокоментували зняття санкцій з Клюєва

Правоохоронні органи України продовжують розслідування щодо Клюєва

Спикер Генеральной прокуратуры Андрей Лысенко прокомментировал решение Европейского союза о снятии санкций с бывшего главы администрации президента при Викторе Януковиче Андрея Клюева. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его сообщение, опубликованное в Facebook.

Он отметил, что сегодня в Официальном журнале ЕС опубликовано решение Совета ЕС от 4 марта 2019 года о продлении на год (до 6 марта 2020 года) санкций против бывших украинских чиновников, причастных к присвоению и растрате государственных средств.

Сообщается, что указанному решению предшествовало длительное сотрудничество между Генеральной прокуратурой Украины и компетентными органами Европейского союза. В частности, украинская сторона предоставила ​​исчерпывающую информацию о состоянии уголовного преследования экс-чиновников и соблюдению их права на защиту.

Предоставленные ГПУ материалы стали правовой основой для очередного продления санкций, заявил Лысенко.

Спикер ГПУ отметил, что сейчас досудебное расследование по многим уголовным делам в отношении лиц, против которых ввели санкции, находится на завершающей стадии. По некоторым - следствие завершено, материалы производств открыты для ознакомления стороне защиты и пострадавшим. После направления обвинительных актов в суд Генеральная прокуратура Украины будет настаивать на осуждении указанных лиц и конфискации арестованных активов.

Санкции Европейского союза продолжают действовать в отношении 12 лиц с 2014 года. В этом году с санкционного списка исключили Андрея Клюева. Однако, несмотря на снятие санкций ЕС, правоохранительные органы Украины продолжают расследование в уголовном производстве в отношении Клюева.

Напомним, Европейский союз исключил экс-главу администрации президента Андрея Клюева из санкционного списка, в котором фигурируют бывший президент Виктор Янукович и его окружение.

В декабре 2018 года Европейский суд аннулировал санкции против бывшего премьер-министра Украины Николая Азарова. Суд также обязал Брюссель возместить судебные расходы адвокатам Азарова.