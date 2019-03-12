ГПУ припинила розслідування проти екс-глави "Укрспецекспорту"

Він підозрюється у привласненні понад 7,4 млн доларів коштів компанії

Генеральная прокуратура Украины (ГПУ) приостановила расследование в отношении экс-руководителя "Укрспецэкспорта" Сергея Бондарчука, подозреваемого в присвоении более 7,4 млн долларов средств компании. Об этом сообщают "Українські новини".

Согласно постановлению о приостановлении досудебного расследования, в течение 2015-2017 годов в уголовном производстве подготовлено запросы о международной правовой помощи, которые в установленном порядке направлены для выполнения компетентным органам Великобритании и Северной Ирландии, Объединенных Арабских Эмиратов, Гонконга, Республики Джибути, королевства Дания, Швейцарской Конфедерации, ответы на которые не получены. Направлены запросы о международной правовой помощи и компетентным органам Республики Казахстан, Соединенных Штатов Америки, которые в полном объеме не выполнены.

Напомним, Великобритания предоставила политубежище экс-главе "Укрспецэкспорта" Бондарчуку. Такое решение принял суд, несмотря на усилия украинских и британских прокуроров.

Отметим, в конце января 2015 года ГПУ объявила подозрение Бондарчуку по факту незаконного завладения государственными средствами в сумме 7,4 млн долларов. Бондарчук тогда заявил, что "не имеет никакого отношения к обнародованным обвинениям". После этого, в марте 2017 года, экс-руководитель ГП "Укрспецэкспорт" был арестован в Лондоне.