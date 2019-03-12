ГПУ припинила розслідування проти екс-глави "Укрспецекспорту"

Фото: Сергій Бондарчук (УНІАН)

Він підозрюється у привласненні понад 7,4 млн доларів коштів компанії

Генеральна прокуратура України (ГПУ) припинила розслідування відносно екс-керівника "Укрспецекспорту" Сергія Бондарчука, підозрюваного у привласненні понад 7,4 млн доларів коштів компанії. Про це повідомляють "Українські новини".

Згідно постанови про зупинення досудового розслідування, протягом 2015-2017 років в кримінальному провадженні підготовлено запити про міжнародну правову допомогу, які в установленому порядку направлені для виконання компетентним органам Великобританії і Північної Ірландії, Об'єднаних Арабських Еміратів, Гонконгу, Республіки Джибуті, королівства Данія, Швейцарської Конфедерації, відповіді на які не отримано. Направлені запити щодо міжнародної правової допомоги компетентним органам Республіки Казахстан, Сполучених Штатів Америки, які в повному обсязі не виконані.

Нагадаємо, Великобританія надала політпритулок екс-голові "Укрспецекспорту" Бондарчуку. Таке рішення прийняв суд, незважаючи на зусилля українських та британських прокурорів.

Відзначимо, в кінці січня 2015 року ГПУ оголосила підозра Бондарчуку за фактом незаконного заволодіння державними коштами в сумі 7,4 млн доларів. Бондарчук тоді заявив, що "не має ніякого відношення до оприлюднених звинувачень". Після цього, у березні 2017 року, екс-керівник ДП "Укрспецекспорт" був арештований в Лондоні.