ГПУ висунула звинувачення адвокату Вишинського

Генеральна прокуратура України пред'явила звинувачення адвокату головного редактора "РИА Новости Украина" Кирила Вишинського Андрію Доманському. Про це повідомив колега Доманського, адвокат Руслан Берещенко в Facebook.

""Щойно заступник генерального прокурора України оголосив і вручив повідомлення про підозру нашому другові, колезі, відомому адвокату та публічній особі Андрію Доманському", - написав він.

У понеділок, 8 квітня, планується розгляд клопотання сторони обвинувачення про застосування щодо Доманського запобіжного заходу у вигляді застави.

Нагадаємо, Вишинського затримали в Києві в травні 2018 року. У ході обшуків у нього виявили російський паспорт. Йому повідомили про підозру у ч. 1 ст. 111 (державна зрада) КК України. Також затриманому обрано запобіжний захід у вигляді утримання під вартою.

Верховний суд частково задовольнив клопотання захисту і передав касаційну скаргу по справі головного редактора РІА "Новости Украина" Кирила Вишинського на розгляд до Об'єднаної палати Касаційного адміністративного суду у складі Верховного суду.

Вчора Подільський районний суд Києва почав перше засідання по справі Кирила Вишинського після передачі обвинувального акта. На підготовчому засіданні суд не задовольнив клопотання захисту про відведення колегії.