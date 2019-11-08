СБУ назвала причини обшуків в бізнес-центрі "Парус"

Фото: обшуки в бізнес-центрі в Києві (tsn.ua)

Посадові особи КМДА підозрюються у зловживаннях при будівництві Великої Окружної дороги в столиці

В Службі безпеки України (СБУ) назвали причини обшуків в бізнес-центрі "Парус", які правоохоронці проводять 8 листопада. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу СБУ.

Як повідомляється, правоохоронці спільно з прокуратурою продовжують документувати протиправні дії чиновників Київської міської державної адміністрації (КМДА) при реалізації проекту "Будівництво Великої Окружної дороги".

"За даними слідства, чиновники КМДА спільно з посадовими особами комунальних і приватних підприємств мали намір привласнити значну суму коштів з майже одного мільярда гривень, виділених з бюджету на будівництво", - йдеться в повідомленні.

Також зазначається, що обшуки проходять в офісі адвокатського об'єднання, яке представляє інтереси однієї з комерційних структур, задіяних у проекті. Правоохоронці проводять слідчі дії для виявлення документації та інших доказів, що підтверджують протиправну діяльність посадових осіб КМДА.

Також триває досудове розслідування у кримінальному провадженні, розпочатому за ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, сьогодні, 8 листопада, в Києві в бізнес-центрі "Парус" проводять обшуки на 30 поверсі в адвокатському об'єднанні "Турчинов і партнери".

Раніше повідомлялося, що слідчі Державного бюро розслідувань провели обшуки у власника телеканалу "Прямий" Володимира Макеєнка. У бюро розповіли, що обшуки в Макеєнко проходили по справі про купівлю-продаж телеканалу.