ГПУ знову подасть апеляцію на рішення по Мангеру

Генпрокуратура оскаржить ріщення щодо запобіжного заходу Мангеру

Генпрокурор Украины Юрий Луценко прокомментировал дело Владислава Мангера и заявил, что ГПУ будет подавать апелляцию на решение Шевченковского суда. Об этом он сказал на брифинге относительно попытки подкупа одного из кандидатов в президенты Украины, передает корреспондент РБК-Украина.

Он напомнил, что Шевченковский райсуд удовлетворил ходатайство об отстранении Мангера от должности.

"Мы готовим материалы в апелляционный суд по вопросу меры пресечения Мангеру. Дважды суд первой инстанции нас не услышал, может услышит Киевский апелляционный суд", - заявил Луценко.

Напомним, ранее Шевченковский суд не продлил срок действия обязательств, возложенных на Владислава Мангера. С него сняли электронный браслет и могут вернуть залог.

Впрочем, Шевченковский суд отстранил его от должности сроком на один месяц.

РБК-Украина писало, что Киевский апелляционный суд 4 марта принял оставить без удовлетворения апелляционные жалобы прокуроров и адвокатов в отношении Владислава Мангера, которого подозревают в заказе убийства Екатерины Гандзюк.