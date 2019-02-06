ГПУ подала чергове клопотання про арешт майна Захарченка

2 лютого Печерський районний суд Києва скасував арешт на майно Захарченка

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что ГПУ подала очередное ходатайство об аресте имущества экс-главы Министерства внутренних дел Виталия Захарченко. Об этом Луценко сообщил журналистам после заседания комитета по вопросам законодательного обеспечения правоохранительной деятельности, передает корреспондент РБК-Украина.

Отметим, 2 февраля Печерский районный суд Киева отменил арест, наложенный на имущество нидерландской компании "Фонд Административное бюро LVV" в рамках производства о незаконном обогащении и отмывании денег экс-министром МВД Виталием Захарченко. Решение принял судья. А. Писанец.

"В отношении Захарченко, здесь действительно имеем дело с одной из оффшорных компаний Захарченко. Вчера мы подали очередное ходатайство об аресте этого имущества. Я не сомневаюсь, что рано или поздно оно будет арестовано. Есть у компании и собственность на неоккупированной территории", - сказал Луценко.

РБК-Украина сообщало, что экс-министра МВД Захарченко подозревают в отмывании 10 млрд гривен. Недавно Печерский районный суд Киева предоставил доступ Генеральной прокуратуре Украины (ГПУ) к документам "Смартбанка", через который проводились финансовой операции Захарченко и его окружение.

Юрий Луценко заявлял, что на имущество экс-главы Министерства внутренних дел Виталия Захарченко будет повторно наложен арест.