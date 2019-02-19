ГПУ подала апеляцію на рішення суду по Мангеру

Сторона обвинувачення вимагає для Мангера арешту без права внесення застави

Генпрокуратура 19 февраля подала апелляцию на решение суда об избрании меры пресечения главе Херсонской областной рады Владислава Мангера, которого подозревают в организации убийства Екатерины Гандзюк. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение ГПУ в Facebook.

Как отмечается, апелляционная жалоба подана на решение Шевченковского районного суда Киева от 15.02.2019 о применении меры пресечения в отношении Мангера в виде содержания под стражей с определением размера залога в размере 1300 (тысячи трехсот) размеров прожиточного минимума для трудоспособных лиц, что составляет 2 497 300 грн.

"Прокурор в уголовном производстве считает указанное постановление незаконным и необоснованным в части определения размера залога и просит отменить его и применить меру пресечения главе Херсонской областной рады в виде содержания под стражей в пределах срока досудебного расследования без определения размера залога", - говорится в сообщении.

Напомним, 15 февраля за Мангера внесли залог в размере почти 2,5 млн гривен. После этого он вышел из СИЗО и заявил, что будет сотрудничать со следствием.

11 февраля Мангеру объявили подозрение в организации убийства Екатерины Гандзюк. 15 февраля Шевченковский районный суд Киева арестовал Мангера до 3 марта с правом внесения почти 2,5 млн гривен залога. 18 февраля Мангер вернулся на работу.